Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Глава Днепропетровской ОВА встретился с послом Литовской Республики в Украине: что обсудили arrow

Глава Днепропетровской ОВА встретился с послом Литовской Республики в Украине: что обсудили

20 апреля 2023 09:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Глава Днепропетровской ОВА встретился с послом Литовской Республики в Украине: что обсудили
Посол Литовской Республики в Украине Вальдемарас Сарапинас и глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак встретился с послом Литовской Республики в Украине Вальдемарасом Сарапинасом. Он поблагодарил за поддержку своей области в нелегкое военное время.

Об этом Лысак сообщил в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Лысак встретился с Сарапинасом

Встреча главы Днепропетровской ОВА и посла Литовской Республики в Украине состоялась в Киеве.

"Основной месседж во время общения: мы благодарны за поддержку Днепропетровской области в нелегкое военное время. Гуманитарная миссия наших литовских друзей — это неоценимый вклад в общую Победу", — рассказал Лысак.

Он сообщил, что международные партнеры продолжат помогать стране не только во время войны, но и после нее. По его словам, Украина — это европейское государство с аналогичными стремлениями и ценностями.

Председатель Днепропетровской ОВА встретился с послом Литовской Республики в Украине.
Лысак, Вальдемарас и партнеры. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Лысак добавил, что цивилизованный мир должен держаться вместе и противостоять террористам.

Напомним, парламент Литвы принял резолюцию, которая призывает пригласить Украину присоединиться к НАТО на предстоящем летнем саммите альянса в Вильнюсе. В резолюции говорится, что такой шаг станет стратегическим решением НАТО в сторону мира в Украине и Европе. Литовские парламентарии считают, что Украина сможет способствовать безопасности НАТО и сделает альянс более сильным.

Также мы писали, что правительство Литвы планирует передать Украине мобильный городок. Он рассчитан на 36 семей.

Добавим, 24 марта Президент Украины Владимир Зеленский вручил министру иностранных дел Литвы Габриелюсу Ландсбергису орден князя Ярослава Мудрого в III степени. Он получил его за особые награды.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

18:24 Почти 2000 украинцев приобщились к бесплатным спортивным занятиям от Фонда Вадима Столара

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас