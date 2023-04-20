Глава Днепропетровской ОВА встретился с послом Литовской Республики в Украине: что обсудили

Посол Литовской Республики в Украине Вальдемарас Сарапинас и глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак встретился с послом Литовской Республики в Украине Вальдемарасом Сарапинасом. Он поблагодарил за поддержку своей области в нелегкое военное время.

Об этом Лысак сообщил в своем Telegram-канале.

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Встреча главы Днепропетровской ОВА и посла Литовской Республики в Украине состоялась в Киеве.

"Основной месседж во время общения: мы благодарны за поддержку Днепропетровской области в нелегкое военное время. Гуманитарная миссия наших литовских друзей — это неоценимый вклад в общую Победу", — рассказал Лысак.

Он сообщил, что международные партнеры продолжат помогать стране не только во время войны, но и после нее. По его словам, Украина — это европейское государство с аналогичными стремлениями и ценностями.

Лысак, Вальдемарас и партнеры. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Лысак добавил, что цивилизованный мир должен держаться вместе и противостоять террористам.

Напомним, парламент Литвы принял резолюцию, которая призывает пригласить Украину присоединиться к НАТО на предстоящем летнем саммите альянса в Вильнюсе. В резолюции говорится, что такой шаг станет стратегическим решением НАТО в сторону мира в Украине и Европе. Литовские парламентарии считают, что Украина сможет способствовать безопасности НАТО и сделает альянс более сильным.

Также мы писали, что правительство Литвы планирует передать Украине мобильный городок. Он рассчитан на 36 семей.

Добавим, 24 марта Президент Украины Владимир Зеленский вручил министру иностранных дел Литвы Габриелюсу Ландсбергису орден князя Ярослава Мудрого в III степени. Он получил его за особые награды.