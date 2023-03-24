Зеленський вручив очільнику МЗС Литви орден князя Ярослава Мудрого
Сьогодні, 24 березня, Президент України Володимир Зеленський вручив міністру закордонних справ Литви Габріелюсу Ландсбергісу орден князя Ярослава Мудрого III ступеня. Він отримав його за особливі заслуги.
Про це повідомив Зеленський у своєму Telegram-каналі.
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"Дякую вам, вашій країні, вашим великим людям за підтримку України. Ми цього ніколи не забудемо. Вам завжди раді в Україні", — наголосив Зеленський.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський взяв участь в урочистостях з нагоди випуску офіцерів двох вишів Нацгвардії. Глава держави назвав НГУ одним із ключових елементів системи захисту України.
Також ми писали, що Володимир Зеленський під час робочої поїздки регіонами країни звернувся до Європейської ради. Він відзначив п'ять ключових небезпек — те, що затягує війну, яку розпочала рф.
Додамо, 22 березня, Президент України Володимир Зеленський присвоїв Харкову звання "Місто-герой". Відзнаку він передав Харківському міському голові Ігорю Терехову.