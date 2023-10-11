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Голова Нафтогазу відповів, чи вистачить Україні запасів газу на зиму

11 жовтня 2023 22:52
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Голова Нафтогазу відповів, чи вистачить Україні запасів газу на зиму
Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов. Фото: Facebook
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В України вдосталь газу, щоб впевнено пережити зиму. Для захисту газової інфраструткури від обстрілів було вжито ряд заходів.

Про це голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов розповів в інтерв’ю LB.ua.

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На зиму газу вистачить

"Зима 2024 року буде холоднішою, ніж торішньою, але не суворою чи екстремальною. Та всі споживачі — а це не тільки домогосподарства, а й муніципалітети, міста, громади, підприємства ТКЕ — будуть з газом", — розповів Чернишов.

Нафтогаз ще до опалювального сезону, що розпочнеться невдовзі, перевиконав план накопичення газу.

"На сьогодні вже є 15,75 млрд кубометрів газу. І до зимику очікуємо перетнути відмітку 16 млрд кубів… Такі показники абсолютно достатні, щоб упевнено пройти зиму", — запевняє голова Нафтогаза.

Важливо, що опалювальний сезон компанія планує забезпечити використання українським газом. Завдяки збільшенню видобутку на 7% щодо попереднього року.

Захист наземної газової інфраструктури від російських обстрілів також посилено додатковими бетонними плитами, так званими бібігами, габіонами тощо.

Раніше ми повідомляли, що у низці регіонів України компанія "Нафтогаз" зайнялася не лише постачанням газу, а й відповідає за його доставку. Тепер компанії потрібно платити і за газ, і за його доставку. При цьому частина українців уже перерахувала плату за доставку газу протягом року ще до зміни компанії.

Нагадуємо, що українські споживачі природного газу можуть отримати завищені суми у комунальних квитанціях вже в жовтні 2023 року. Однак цього ще можна уникнути.

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