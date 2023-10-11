Глава Нафтогаза ответил, хватит ли Украине запасов газа на зиму

Председатель правления НАК "Нефтегаз Украины" Алексей Чернышев. Фото: Facebook

У Украины достаточно газа, чтобы уверенно пережить зиму. Для защиты газовой инфраструткуры от обстрелов был принят ряд мер.

Об этом глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев рассказал в интервью LB.ua.

Читайте также:

На зиму газа хватит

"Зима 2024 года будет холоднее прошлогодней, но не суровой или экстремальной. Но все потребители — а это не только домохозяйства, но и муниципалитеты, города, общины, предприятия ТКЭ — будут с газом", — рассказал Чернышев.

Нафтогаз еще до отопительного сезона, который вскоре начнется, перевыполнил план накопления газа.

"На сегодняшний день уже есть 15,75 млрд кубометров газа. И до зимы ожидаем пересечь отметку 16 млрд кубов… Такие показатели абсолютно достаточны, чтобы уверенно пройти зиму", — уверяет глава Нафтогаза.

Важно, что отопительный сезон компания намерена обеспечить использование украинским газом. Благодаря увеличению добычи на 7% по отношению к предыдущему году.

Защита наземной газовой инфраструктуры от российских обстрелов также усилена дополнительными бетонными плитами, так называемыми бибигами, габионами и т.п.

Ранее мы сообщали, что в ряде регионов Украины компания "Нафтогаз" занялась не только поставками газа, но и отвечает за его доставку. Теперь компании нужно платить и за газ, и за его доставку. При этом часть украинцев уже перечислила оплату за доставку газа в течение года еще до смены компании.

Напомним, что украинские потребители природного газа могут получить завышенные суммы в коммунальных квитанциях уже в октябре 2023 года. Однако этого можно избежать.