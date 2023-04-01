Голова НСЗУ розповіла про доступ волонтерів до ліків для військових

Наталія Гусак

Волонтери й надалі матимуть доступ до ліків для військових. Вони зможуть закуповувати всі необхідні препарати для відправки на фронт.

Про це сказала голова Національної служби здоров’я України (НСЗУ) Наталія Гусак в ефірі телемарафону.

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"Ми з таким міфом вже йшли, коли вводився електронний рецепт на антибіотик. Коли також говорили, що волонтери не будуть мати доступу. На щастя, доступ для волонтерів і надалі присутній. В рамках місцевих органів влади, місцевих адміністрацій пропрацьовані алгоритми, коли волонтери можуть купувати ліки так само напряму в дистриб'юторів певними партіями для того, щоб відправляти на фронт", — розповіла Гусак.

Голова НСЗУ наголосила, що потрібно більш вимогливо підходити до відбору ліків.

"Але одночасно говорімо про те, що хлопці і дівчата, які зараз там воюють, їм не потрібно, щоб ми їх заліковували. Тобто теж має бути лікарські засоби за призначенням", — додала Гусак.

Нагадаємо, в Україні з 1 квітня 2023 року запрацюють нові правила реалізації ліків в аптеках. Рецептурні медикаменти можна буде придбати за електронним рецептом.

Також ми писали, що з 1 квітня цього року в Україні не змінювали правила відпуску рецептурних препаратів в аптеках. Електронний рецепт додався до паперового.

Додамо, для переселенців з України, які перетнули кордон після 24 лютого 2022 року, доступна програма фінансової допомоги на придбання ліків Health4Ukraine. За програмою українці можуть отримати 500 злотих.