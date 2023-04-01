Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Голова НСЗУ розповіла про доступ волонтерів до ліків для військових arrow

Голова НСЗУ розповіла про доступ волонтерів до ліків для військових

1 квітня 2023 17:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Наталія Гусак
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Волонтери й надалі матимуть доступ до ліків для військових. Вони зможуть закуповувати всі необхідні препарати для відправки на фронт.

Про це сказала голова Національної служби здоров’я України (НСЗУ) Наталія Гусак в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Деталі

"Ми з таким міфом вже йшли, коли вводився електронний рецепт на антибіотик. Коли також говорили, що волонтери не будуть мати доступу. На щастя, доступ для волонтерів і надалі присутній. В рамках місцевих органів влади, місцевих адміністрацій пропрацьовані алгоритми, коли волонтери можуть купувати ліки так само напряму в дистриб'юторів певними партіями для того, щоб відправляти на фронт", — розповіла Гусак.

Голова НСЗУ наголосила, що потрібно більш вимогливо підходити до відбору ліків.

"Але одночасно говорімо про те, що хлопці і дівчата, які зараз там воюють, їм не потрібно, щоб ми їх заліковували. Тобто теж має бути лікарські засоби за призначенням", — додала Гусак.

Нагадаємо, в Україні з 1 квітня 2023 року запрацюють нові правила реалізації ліків в аптеках. Рецептурні медикаменти можна буде придбати за електронним рецептом.

Також ми писали, що з 1 квітня цього року в Україні не змінювали правила відпуску рецептурних препаратів в аптеках. Електронний рецепт додався до паперового.

Додамо, для переселенців з України, які перетнули кордон після 24 лютого 2022 року, доступна програма фінансової допомоги на придбання ліків Health4Ukraine. За програмою українці можуть отримати 500 злотих. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:45 Вчені розгадали таємницю загадкового "космічного корабля" Оумуамуа

22:14 У Білому домі розповіли, чи збирається рф застосовувати ядерну зброю у війні в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:57 Північна Македонія передала ЗСУ літаки Су-25: які ще зразки авіації просить Україна

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

06:23Деякі пенсіонери залишаться без підвищення виплат у 2023 році: відомо які категорії

22:26"Сьогодні зроблено крок на зміцнення духовної незалежності": звернення Зеленського

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB