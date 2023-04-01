Глава НСЗУ рассказала о доступе волонтеров к лекарствам для военных

Наталья Гусак

Волонтеры будут и дальше иметь доступ к лекарствам для военных. Они смогут закупать все необходимые препараты для отправки на фронт.

Об этом сказала глава Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Наталья Гусак в эфире телемарафона.

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"Мы с таким мифом уже шли, когда вводился электронный рецепт на антибиотик. Когда также говорили, что волонтеры не будут иметь доступа. К счастью, доступ для волонтеров и дальше присутствует. В рамках местных органов власти, местных администраций проработаны алгоритмы, когда волонтеры могут покупать лекарства также напрямую у дистрибьюторов определенными партиями для того, чтобы отправлять на фронт", — рассказала Гусак.

Глава НСЗУ подчеркнула, что нужно более требовательно подходить к отбору лекарств.

"Но одновременно говорим о том, что ребята, которые сейчас там воюют, им не нужно, чтобы мы их залечивали. То есть тоже должны быть лекарственные средства по назначению", — добавила Гусак.

Напомним, в Украине с 1 апреля 2023 года заработают новые правила реализации лекарства в аптеках. Рецептурные медикаменты можно будет приобрести по электронному рецепту.

Также мы писали, что с 1 апреля этого года в Украине не меняли правила отпуска рецептурных препаратов в аптеках. Электронный рецепт добавился к бумажному.

Добавим, для переселенцев из Украины, пересекших границу после 24 февраля 2022, доступна программа финансовой помощи на приобретение лекарств Health4Ukraine. По программе украинцы могут получить 500 злотых.