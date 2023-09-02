Головні новини України 1 вересня: події та підсумки

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Вчора, 1 вересня, в Україні відзначали День знань. І доки школярів вітали із початком навчального року, у ГУР поділились успіхами на війні проти російських окупантів. Також стало відомо, чи будуть мобілізувати обмежено придатних громадян.

Новини.LIVE зібрали для Вас головні події 1 вересня, які ви могли пропустити.

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Перше велике інтерв'ю Буданова за час вторгнення

Очільник ГУР Кирило Буданов. Фото: Радіо Свобода

У п'ятницю, 1 вересня, телеканал 1+1 опублікував інтерв'ю з очільником ГУР МО Кирилом Будановим. Голова розвідки поділився думками та фактами щодо війни в Україні, що розпочалася з 2014 року.

Так, Буданов заявив, що Україна має втручатися у всі політичні процеси інших країн. Адже саме політика "моя хата з краю — нічого не знаю" призвела державу до подій 2014 року.

Також начальник розвідки заявив, що Крим буде повернуто під контроль України. Зараз ведуться операції та підбирання тактики для деокупації півострова.

Водночас очільник ГУР зазначив, що Володимир Зеленський бажана "ціль" для росіян і його неодноразово намагались "усунути".

Також він розповів, що після поразки у війні Росія захоче напасти повторно. Це може трапитися через десять років, за це час Україна має підготуватися.

У мережі з'явилось відео моменту ураження літака на аеродромі у Пскові

Знищення літака на аеробазі у Пскові. Фото: скриншот з відео

ГУР провело операцію, в результаті якої прямо на летовищі у Пскові знищили два російські літаки Іл-76, серйозно пошкодили ще два та уразили ще кілька. Активіст Сергій Стерненко поділився відео успішного ураження цілі.

1 вересня стало відомо про зміни у законодавстві щодо мобілізації в Україні

Мобілізація в Україні. Фото: brovary.net.ua

РНБО ухвалила рішення найближчим часом уточнити, що означає "умовно придатний" і "придатний" у законодавстві про мобілізацію. Так, Олексій Данілов повідомив, що в Україні можуть мобілізувати обмежено придатних чоловіків за певних умов.

Також Данілов повідомив, коли будуть результати перевірок ВЛК.

Водночас Кабінет міністрів України дозволив виїзд за кордон одній категорії студентів та курсантів. Покинути країну зможуть чоловіки, які здобувають освіту за авіаційними спеціальностями та не підлягають призову під час мобілізації.

Як в Україні минув День знань

Школярі повернулись за парти. Фото: Новини.LIVE

1 вересня поліція Києва отримала повідомлення про замінування всіх середніх шкіл столиці.

Водночас українські військові щемливо привітали дітей та закликали сумлінно навчатися. Відповідне відео опублікував Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Також під час онлайн-зустрічі з українськими школярами на честь Дня знань Президент України Володимир Зеленський презентував освітній застосунок "Мрія".

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