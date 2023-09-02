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Заявления Буданова, День знаний и мобилизация ограниченно пригодных: что вы пропустили 1 сентября

2 сентября 2023 08:30
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Валерия Пержун
редактор
Главные новости Украины 1 сентября: события и итоги
Коллаж Новини.LIVE
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Валерия Пержун
редактор

Вчера, 1 сентября, в Украине отмечали День знаний. И пока школьников поздравляли с началом учебного года, в ГУР поделились успехами на войне против российских оккупантов. Также стало известно, будут ли мобилизовать ограниченно пригодных граждан.

Новини.LIVE собрали для вас главные события 1 сентября, которые вы могли пропустить.

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Первое большое интервью Буданова за время вторжения

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Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: Радио Свобода

В пятницу, 1 сентября, телеканал 1+1 опубликовал интервью с главой ГУР МО Кириллом Будановым. Глава разведки поделился мнениями и фактами о войне в Украине, которая началась с 2014 года.

Так, Буданов заявил, что Украина должна вмешиваться во все политические процессы других стран. Ведь именно политика "моя хата с краю — ничего не знаю" привела государство к событиям 2014 года.

Также начальник разведки заявил, что Крым будет возвращен под контроль Украины. Сейчас ведутся операции и подбор тактики для деоккупации полуострова.

В то же время глава ГУР отметил, что Владимир Зеленский желанная "цель" для россиян и его неоднократно пытались "устранить".

Также он рассказал, что после поражения в войне Россия захочет напасть повторно. Это может случиться десять лет спустя, за это время Украина должна подготовиться.

В сети появилось видео момента поражения самолета на аэродроме в Пскове

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Уничтожение самолета на аэробазе в Пскове Фото: скриншот с видео

ГУР провело операцию, в результате которой прямо на аэродроме в Пскове уничтожили два российских самолета Ил-76, серьезно повредили еще два и поразили еще несколько.

Активист Сергей Стерненко поделился видео успешного поражения цели.

1 сентября стало известно об изменениях в законодательстве по мобилизации в Украине

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Мобилизация в Украине. Фото: brovary.net.ua

СНБО принял решение в ближайшее время уточнить, что означает "условно пригодный" и "пригодный" в законодательстве о мобилизации. Так, Алексей Данилов сообщил, что в Украине могут мобилизовать ограниченно пригодных мужчин при определенных условиях.

Также Данилов сообщил, когда будут результаты проверок ВВК.

В то же время, Кабинет министров Украины разрешил выезд за границу одной категории студентов и курсантов. Покинуть страну смогут мужчины, которые получают образование по авиационным специальностям и не подлежат призыву во время мобилизации.

Как в Украине прошел День знаний

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Школьники вернулись за парты. Фото: Новини.LIVE

1 сентября полиция Киева получила уведомление о заминировании всех средних школ столицы.

В то же время украинские военные приветствовали детей и призывали добросовестно учиться. Соответствующее видео опубликовал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Также во время онлайн-встречи с украинскими школьниками в честь Дня знаний Президент Украины Владимир Зеленский представил образовательное приложение "Мрия".

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