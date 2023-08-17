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Головні новини України 17 серпня: звільнення обласних воєнкомів та ціни на електрику

17 серпня 2023 21:40
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Козюк Тетяна
редактор
Головні новини 17 серпня: події та підсумки
Колаж Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сьогодні, 17 серпня, президент України Володимир Зеленський наказав звільнити усіх обласних воєнкомів, а заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснила, чому військовозобов'язаним необхідно оновлювати дані в ТЦК. Також українцям варто знати, що буде з цінами на електрику восени. 

Новини.LIVE зібрали для вас всі важливі новини 17 серпня, які ви могли пропустити.

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Зеленський наказав звільнити всіх обласних військкомів України

Сьогодні, 17 серпня, Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо звільнення всіх обласних військкомів. Контроль за виконанням рішення РНБО покладено на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

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Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Маляр пояснила, чому військовозобов'язаним необхідно оновлювати дані в ТЦК

Оновлення інформації у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки не означає подальшу мобілізацію. За законом України цю процедуру повинен пройти кожен, хто стоїть на обліку. 

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Заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Фото: пресслужба Міноборони

У Міненерго розповіли, що буде з цінами на електрику восени

У Міністерстві енергетики України розповіли, чи не планують змінювати поточний тариф на електроенергію восени для побутових споживачів. У відомстві попереджають, що нинішні ціни — не кінцеві.

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Голова Міненерго Герман Галущенко. Фото: google.com

Україна отримала від Німеччини ЗРК IRIS-T та переносні радари

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. Країна отримає пускові установки для посилення протиповітряної оборони IRIS-T SLS, переносні радари та інше.

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ЗРК IRIS-T SLM. Фото: Diehl Defence

Суїцид дівчат на Позняках: сусіди кажуть, що їх налякав чоловік

У Дарницькому районі столиці, на Позняках, ввечері 16 серпня сталася трагедія — двоє дівчат загинули внаслідок падіння з 15-го поверху. Правоохоронці кваліфікували подію як самогубство. 

Новини.LIVE на місці трагедії поспілкувалося з мешканцями будинку та жителями району, аби дізнатися більше про трагічну подію. 

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Будинок на Позняках, де сталося подвійне самогубство. Фото: Новини.LIVE

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