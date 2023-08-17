Главные новости 17 августа: события и итоги

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Главные новости Украины 17 августа: увольнение областных военкомов и цены на электричество

17 августа 2023 21:40
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
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824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Сегодня, 17 августа, Президент Украины Владимир Зеленский приказал уволить всех областных военкомов, а заместитель министра обороны Анна Маляр объяснила, почему военнообязанным необходимо обновлять данные в ТЦК. Также украинцам следует знать, что будет с ценами на электричество осенью.

Новини.LIVE собрали для вас все важные новости 17 августа, которые вы могли пропустить.

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Зеленский приказал уволить всех областных военкомов Украины

Сегодня, 17 августа, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов. Контроль за исполнением решения СНБО возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Маляр объяснила, почему военнообязанным необходимо обновлять данные в ТЦК

Обновление информации в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки не означает дальнейшую мобилизацию. По закону Украины эту процедуру должен пройти каждый стоящий на учете.

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Заместитель министра обороны Анна Маляр. Фото: пресс-служба Минобороны

В Минэнерго рассказали, что будет с ценами на электричество осенью

В Министерстве энергетики Украины рассказали, не планируют ли изменять текущий тариф на электроэнергию осенью для бытовых потребителей. В ведомстве предупреждают, что нынешние цены не конечные.

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Глава Минэнерго Герман Галущенко. Фото: google.com

Украина получила от Германии ЗРК IRIS-T и переносные радары

Германия передала Украине новый пакет военной помощи. Страна получит пусковые установки для усиления противовоздушной обороны IRIS-T SLS, переносные радары и т.д.

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ЗРК IRIS-T SLM. Фото: Diehl Defence

Суицид девушек на Позняках: соседи говорят, что их испугал мужчина

В Дарницком районе столицы, на Позняках, вечером 16 августа произошла трагедия — две девушки погибли в результате падения с 15-го этажа. Правоохранители квалифицировали произошедшее как самоубийство.

Новини.LIVE на месте трагедии пообщалось с жителями дома и жителями района, чтобы узнать больше о трагическом событии.

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Дом на Позняках, где произошло двойное самоубийство. Фото: Новини.LIVE

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