Зеленський наказав звільнити всіх обласних військкомів України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Сьогодні, 17 серпня, Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо звільнення всіх обласних військкомів.

Відповідний указ з'явився на сайті Офісу Президента.

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"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 серпня 2023 року "Про результати перевірки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Збройних Сил України" (додається)", — йдеться в указі.

Контроль за виконанням рішення РНБО покладено на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Указ Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні, 17 серпня, Президент України Володимир Зеленський провів щоденний селектор. Він обговорив підготовку енергосистеми та протиповітряної системи оборони до зими, "зерновий коридор" та постачання боєприпасів.

Також ми писали, що 16 серпня Президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача, яка стосувалася ситуації та потреб на фронті. Значну увагу на засіданні приділили оборонним питанням, які Уряд обговорює спільно з партнерами.