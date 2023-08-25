Головні новини України 25 серпня: події та підсумки

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Сьогодні, 25 серпня, Фінляндія оголосила новий пакет військової допомоги для України. Його загальна сума 94 млн євро. Також сьогодні уряд відправив у відставку голову ДСНС Сергія Крука.

Новини.LIVE зібрали для вас всі важливі новини 25 серпня, які ви могли пропустити.

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Фінляндія оголосила новий пакет військової допомоги для України

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо. Фото: Офіс Президента України

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо ухвалив рішення за пропозицією уряду про затвердження нового пакету військової допомоги для України. Його загальна сума 94 млн євро.

Уряд відправив у відставку голову ДСНС Сергія Крука

Колишній голова ДСНС Сергій Крук. Фото: ДСНС

Уряд України ухвалив рішення про звільнення Сергія Крука з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій. Виконання обов’язків Голови Державної служби з надзвичайних ситуацій покладено на заступника керівника Служби Володимира Демчука.

"Золоті" куртки для ЗСУ: журналісти виявили причетність нардепа до оборудки на закупівлях

Нардеп від "Слуги народу" Геннадій Касай. Фото: facebook.com/genadiy.kasay

Журналісти з'ясували, що одним із власників турецької компанії, у якої Міноборони України закупило літні куртки за ціною зимових, є племінник нардепа від "Слуги народу" Геннадія Касая.

Декілька країн Євросоюзу підтримують заборону імпорту українського зерна до кінця року

Українське зерно. Фото: google

Провідні країни Центральної та Східної Європи — Польща, Словаччина, Румунія, Болгарія та Угорщина — вирішили обмежити імпорт зернових з України до завершення поточного року. Крім того, у Польщі заявили про намір включити інші продукти до списку обмежень, наприклад, малину.

У ГУР розповіли про удар по 126-й гвардійській бригаді РФ у Криму

Представник ГУР МО Андрій Юсов. Фото: Ukrinform

Сьогодні, 25 серпня, було завдано удару по російській 126-й гвардійській бригаді берегової оборони Чорноморського флоту у селі Перевальне в тимчасово окупованому Криму. У ГУР підтвердили ураження.

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