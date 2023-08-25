Головні новини України 25 серпня: події та підсумки

Головні новини України 25 серпня: нова допомога для України та відставка голови ДСНС
Сьогодні, 25 серпня, Фінляндія оголосила новий пакет військової допомоги для України. Його загальна сума 94 млн євро. Також сьогодні уряд відправив у відставку голову ДСНС Сергія Крука.
Новини.LIVE зібрали для вас всі важливі новини 25 серпня, які ви могли пропустити.
Фінляндія оголосила новий пакет військової допомоги для України
Президент Фінляндії Саулі Нііністьо ухвалив рішення за пропозицією уряду про затвердження нового пакету військової допомоги для України. Його загальна сума 94 млн євро.
Уряд відправив у відставку голову ДСНС Сергія Крука
Уряд України ухвалив рішення про звільнення Сергія Крука з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій. Виконання обов’язків Голови Державної служби з надзвичайних ситуацій покладено на заступника керівника Служби Володимира Демчука.
"Золоті" куртки для ЗСУ: журналісти виявили причетність нардепа до оборудки на закупівлях
Журналісти з'ясували, що одним із власників турецької компанії, у якої Міноборони України закупило літні куртки за ціною зимових, є племінник нардепа від "Слуги народу" Геннадія Касая.
Декілька країн Євросоюзу підтримують заборону імпорту українського зерна до кінця року
Провідні країни Центральної та Східної Європи — Польща, Словаччина, Румунія, Болгарія та Угорщина — вирішили обмежити імпорт зернових з України до завершення поточного року. Крім того, у Польщі заявили про намір включити інші продукти до списку обмежень, наприклад, малину.
У ГУР розповіли про удар по 126-й гвардійській бригаді РФ у Криму
Сьогодні, 25 серпня, було завдано удару по російській 126-й гвардійській бригаді берегової оборони Чорноморського флоту у селі Перевальне в тимчасово окупованому Криму. У ГУР підтвердили ураження.
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