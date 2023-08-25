Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Головні новини України 25 серпня: нова допомога для України та відставка голови ДСНС arrow

Головні новини України 25 серпня: нова допомога для України та відставка голови ДСНС

25 серпня 2023 21:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Головні новини України 25 серпня: події та підсумки
Колаж Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 25 серпня, Фінляндія оголосила новий пакет військової допомоги для України. Його загальна сума 94 млн євро. Також сьогодні уряд відправив у відставку голову ДСНС Сергія Крука.

Новини.LIVE зібрали для вас всі важливі новини 25 серпня, які ви могли пропустити.

Читайте також:

Фінляндія оголосила новий пакет військової допомоги для України

null
Президент Фінляндії Саулі Нііністьо. Фото: Офіс Президента України

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо ухвалив рішення за пропозицією уряду про затвердження нового пакету військової допомоги для України. Його загальна сума 94 млн євро.

Уряд відправив у відставку голову ДСНС Сергія Крука

null
Колишній голова ДСНС Сергій Крук. Фото: ДСНС

Уряд України ухвалив рішення про звільнення Сергія Крука з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій. Виконання обов’язків Голови Державної служби з надзвичайних ситуацій покладено на заступника керівника Служби Володимира Демчука. 

"Золоті" куртки для ЗСУ: журналісти виявили причетність нардепа до оборудки на закупівлях

null
Нардеп від "Слуги народу" Геннадій Касай. Фото: facebook.com/genadiy.kasay

Журналісти з'ясували, що одним із власників турецької компанії, у якої Міноборони України закупило літні куртки за ціною зимових, є племінник нардепа від "Слуги народу" Геннадія Касая.

Декілька країн Євросоюзу підтримують заборону імпорту українського зерна до кінця року

null
Українське зерно. Фото: google

Провідні країни Центральної та Східної Європи — Польща, Словаччина, Румунія, Болгарія та Угорщина — вирішили обмежити імпорт зернових з України до завершення поточного року. Крім того, у Польщі заявили про намір включити інші продукти до списку обмежень, наприклад, малину.

У ГУР розповіли про удар по 126-й гвардійській бригаді РФ у Криму

null
Представник ГУР МО Андрій Юсов. Фото: Ukrinform

Сьогодні, 25 серпня, було завдано удару по російській 126-й гвардійській бригаді берегової оборони Чорноморського флоту у селі Перевальне в тимчасово окупованому Криму. У ГУР підтвердили ураження.

Більше актуальних новин України та світу читайте на нашому сайті Новини.LIVE!

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

Головні новини України 25 серпня: нова допомога для України та відставка голови ДСНС

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз