Главные новости Украины 25 августа: события и итоги

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Сегодня, 25 августа, Финляндия объявила новый пакет военной помощи для Украины. Его общая сумма 94 млн. евро. Также сегодня правительство отправило в отставку главу ГСЧС Сергея Крука.

Новини.LIVE собрали для вас все важные новости 25 августа, которые вы могли пропустить.

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Финляндия объявила новый пакет военной помощи для Украины

Президент Финляндии Саули Нииностио. Фото: Офис Президента Украины

Президент Финляндии Саули Нииностио принял решение по предложению правительства об утверждении нового пакета военной помощи для Украины. Его общая сумма 94 млн. евро.

Правительство отправило в отставку главу ГСЧС Сергея Крука

Бывший глава ГСЧС Сергей Крук. Фото: ГСЧС

Правительство Украины приняло решение об увольнении Сергея Крука с должности главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Исполнение обязанностей Председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям возложено на заместителя руководителя Службы Владимира Демчука.

"Золотые" куртки для ВСУ: журналисты обнаружили причастность нардепа к сделке на закупках

Нардеп от "Слуги народа" Геннадий Касай. Фото: facebook.com/genadiy.kasay

Журналисты выяснили, что одним из владельцев турецкой компании, у которой Минобороны Украины закупило летние куртки по цене зимних, является племянник нардепа от "Слуги народа" Геннадия Касая.

Несколько стран Евросоюза поддерживают запрет на импорт украинского зерна до конца года

Украинское зерно. Фото: google

Ведущие страны Центральной и Восточной Европы — Польша, Словакия, Румыния, Болгария и Венгрия — решили ограничить импорт зерновых из Украины до завершения текущего года. Кроме того, в Польше заявили о намерении включить другие продукты в список ограничений, например малину.

В ГУР рассказали об ударе по 126-й гвардейской бригаде РФ в Крыму

Представитель ГУР МО Андрей Юсов. Фото: Ukrinform

Сегодня, 25 августа, был нанесен удар по российской 126-й гвардейской бригаде береговой обороны Черноморского флота в селе Перевальное во временно оккупированном Крыму. В ГУР подтвердили поражение.

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