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Главные новости Украины 25 августа: новая помощь для Украины и отставка главы ГСЧС

25 августа 2023 21:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Главные новости Украины 25 августа: события и итоги
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ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 25 августа, Финляндия объявила новый пакет военной помощи для Украины. Его общая сумма 94 млн. евро. Также сегодня правительство отправило в отставку главу ГСЧС Сергея Крука.

Новини.LIVE собрали для вас все важные новости 25 августа, которые вы могли пропустить.

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Финляндия объявила новый пакет военной помощи для Украины

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Президент Финляндии Саули Нииностио. Фото: Офис Президента Украины

Президент Финляндии Саули Нииностио принял решение по предложению правительства об утверждении нового пакета военной помощи для Украины. Его общая сумма 94 млн. евро.

Правительство отправило в отставку главу ГСЧС Сергея Крука

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Бывший глава ГСЧС Сергей Крук. Фото: ГСЧС

Правительство Украины приняло решение об увольнении Сергея Крука с должности главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Исполнение обязанностей Председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям возложено на заместителя руководителя Службы Владимира Демчука.

"Золотые" куртки для ВСУ: журналисты обнаружили причастность нардепа к сделке на закупках

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Нардеп от "Слуги народа" Геннадий Касай. Фото: facebook.com/genadiy.kasay

Журналисты выяснили, что одним из владельцев турецкой компании, у которой Минобороны Украины закупило летние куртки по цене зимних, является племянник нардепа от "Слуги народа" Геннадия Касая.

Несколько стран Евросоюза поддерживают запрет на импорт украинского зерна до конца года

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Украинское зерно. Фото: google

Ведущие страны Центральной и Восточной Европы — Польша, Словакия, Румыния, Болгария и Венгрия — решили ограничить импорт зерновых из Украины до завершения текущего года. Кроме того, в Польше заявили о намерении включить другие продукты в список ограничений, например малину.

В ГУР рассказали об ударе по 126-й гвардейской бригаде РФ в Крыму

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Представитель ГУР МО Андрей Юсов. Фото: Ukrinform

Сегодня, 25 августа, был нанесен удар по российской 126-й гвардейской бригаде береговой обороны Черноморского флота в селе Перевальное во временно оккупированном Крыму. В ГУР подтвердили поражение.

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