У яких підрозділах ЗСУ найбільше жінок-військових — офіційна статистика

Українські жінки, які служать у ЗСУ. Фото: rudana.com.ua

Серед військовослужбовців, які самовіддано та героїчно захищають Україну від російських окупаційних військ, велика частина — жінки. З перших днів повномасштабної війни вони нарівні з чоловіками стояли в чергах до ТЦК та СП, щоб поповнити ряди воїнів-захисників.

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв на сторінці у Facebook розповів, які спеціальності військові-жінки обирають найчастіше та у яких підрозділах сил оборони України найбільше представниць жіночої статі.

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За його словами, на початку повномасштабного вторгнення до лав Збройних Сил України за власним бажанням було призвано понад 11 тис. жінок.

На другий рік війни цифри набагато більші:

Сухопутні війська — понад 16 тис. військовослужбовиць-жінок;

Повітряні Сили — понад 7 тис.;

Військово-Морські Сили — близько 2 тис.;

Десантно-штурмові війська — близько 1 тис.;

Сили територіальної оборони — понад 3 тис.

Наєв також зазначив, що українки служать й у інших складових сил оборони.

Жінка-військовослужбовиця. Фото: Telegram/Сергій Наєв

Генерал-лейтенант підкреслив, дуже часто жінки обирали найнебезпечніші спеціальності.

"Поповнювали лави гранатометників, кулеметників, стрільців та снайперів, іноді маючи найнеочікуваніші бажання стати навідниками танків, бути у складі обслуги гармат та мінометів", — зазначив Наєв.

Він додав, що до лав ЗСУ йшли жінки різних професій, вчительки, науковиці, економістки, юристки, медичні працівниці, домогосподарки та молоді матусі, які перебували в декретних відпустках

"Усіх їх об’єднує те, що вони — справжні українські жінки, які не змогли всидіти вдома, коли їхня Батьківщина кричала на весь світ про допомогу. Усі ми помітили й відчули, як за півтора року повномасштабного вторгнення змужніли та перевтілилися наші жінки, перевершивши, на мою думку, легендарних амазонок", — підсумував командувач Об'єднаних Сил ЗСУ.

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