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Гранатометниці, навідниці, снайперки: які спеціальності обирають жінки-військові

28 червня 2023 05:37
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
У яких підрозділах ЗСУ найбільше жінок-військових — офіційна статистика
Українські жінки, які служать у ЗСУ. Фото: rudana.com.ua
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Серед військовослужбовців, які самовіддано та героїчно захищають Україну від російських окупаційних військ, велика частина — жінки. З перших днів повномасштабної війни вони нарівні з чоловіками стояли в чергах до ТЦК та СП, щоб поповнити ряди воїнів-захисників. 

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв на сторінці у Facebook розповів, які спеціальності військові-жінки обирають найчастіше та у яких підрозділах сил оборони України найбільше представниць жіночої статі. 

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За його словами, на початку повномасштабного вторгнення до лав Збройних Сил України за власним бажанням було призвано понад 11 тис. жінок.

На другий рік війни цифри набагато більші: 

  • Сухопутні війська — понад 16 тис. військовослужбовиць-жінок;
  • Повітряні Сили — понад 7 тис.;
  • Військово-Морські Сили — близько 2 тис.;
  • Десантно-штурмові війська — близько 1 тис.;
  • Сили територіальної оборони — понад 3 тис. 

Наєв також зазначив, що українки служать й у інших складових сил оборони.

 

Які спеціальності обирають жінки-військові
Жінка-військовослужбовиця. Фото: Telegram/Сергій Наєв

Генерал-лейтенант підкреслив, дуже часто жінки обирали найнебезпечніші спеціальності. 

"Поповнювали лави гранатометників, кулеметників, стрільців та снайперів, іноді маючи найнеочікуваніші бажання стати навідниками танків, бути у складі обслуги гармат та мінометів", — зазначив Наєв. 

Він додав, що до лав ЗСУ йшли жінки різних професій, вчительки, науковиці, економістки, юристки, медичні працівниці, домогосподарки та молоді матусі, які перебували в декретних відпустках

"Усіх їх об’єднує те, що вони — справжні українські жінки, які не змогли всидіти вдома, коли їхня Батьківщина кричала на весь світ про допомогу. Усі ми помітили й відчули, як за півтора року повномасштабного вторгнення змужніли та перевтілилися наші жінки, перевершивши, на мою думку, легендарних амазонок", — підсумував командувач Об'єднаних Сил ЗСУ.

 

Раніше ми повідомляли, чи можуть жінки-медики виїхати за кордон влітку 2023 року. 

Нагадаємо, ми писали, що таке резерв особового складу, як формується система резервістів та кого призиватимуть на військову службу в першу чергу. 

Також ми розповідали, як відбувається мобілізація офіцерів запасу в Україні та на які військові посади їх призначають. За законом, вони можуть бути мобілізовані не тільки за своєю спеціальністю.

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