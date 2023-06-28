У яких підрозділах ЗСУ найбільше жінок-військових — офіційна статистика

Гранатометниці, навідниці, снайперки: які спеціальності обирають жінки-військові
Серед військовослужбовців, які самовіддано та героїчно захищають Україну від російських окупаційних військ, велика частина — жінки. З перших днів повномасштабної війни вони нарівні з чоловіками стояли в чергах до ТЦК та СП, щоб поповнити ряди воїнів-захисників.
Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв на сторінці у Facebook розповів, які спеціальності військові-жінки обирають найчастіше та у яких підрозділах сил оборони України найбільше представниць жіночої статі.
За його словами, на початку повномасштабного вторгнення до лав Збройних Сил України за власним бажанням було призвано понад 11 тис. жінок.
На другий рік війни цифри набагато більші:
- Сухопутні війська — понад 16 тис. військовослужбовиць-жінок;
- Повітряні Сили — понад 7 тис.;
- Військово-Морські Сили — близько 2 тис.;
- Десантно-штурмові війська — близько 1 тис.;
- Сили територіальної оборони — понад 3 тис.
Наєв також зазначив, що українки служать й у інших складових сил оборони.
Генерал-лейтенант підкреслив, дуже часто жінки обирали найнебезпечніші спеціальності.
"Поповнювали лави гранатометників, кулеметників, стрільців та снайперів, іноді маючи найнеочікуваніші бажання стати навідниками танків, бути у складі обслуги гармат та мінометів", — зазначив Наєв.
Він додав, що до лав ЗСУ йшли жінки різних професій, вчительки, науковиці, економістки, юристки, медичні працівниці, домогосподарки та молоді матусі, які перебували в декретних відпустках
"Усіх їх об’єднує те, що вони — справжні українські жінки, які не змогли всидіти вдома, коли їхня Батьківщина кричала на весь світ про допомогу. Усі ми помітили й відчули, як за півтора року повномасштабного вторгнення змужніли та перевтілилися наші жінки, перевершивши, на мою думку, легендарних амазонок", — підсумував командувач Об'єднаних Сил ЗСУ.
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