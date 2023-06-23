Виїзд за кордон для жінок-медиків влітку 2023: які правила діють і що каже закон

Жінка-хірург проводить операцію. Фото: ronc

Ще минулого року українська влада ухвалила низку змін та постанов, відповідно до яких жінки, які здобули медичну чи фармацевтичну спеціальність мають стати на військовий облік.

Та чи означає це, що жінки-медики не зможуть виїхати за межі України під час дії воєнного стану, розбираємося далі в матеріалі.

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Ще в жовтні минулого року Верховна Рада України ухвалила зміни до закону про "Про військовий обов’язок і військову службу".

Згідно з внесеними змінами, на військовий облік мають стати:

жінки-медики;

лікарки;

медсестри;

фармацевтки;

випускниці навчальних закладів, які отримали медичну або фармацевтичну спеціальність.

Інші жінки, які мають спеціальність, споріднену з військовою, можуть стати на облік за бажанням.

Окрім цього, 30 грудня 2022 року Кабмін постановою №1487 затвердив "Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів". Документ також регламентує питання, пов'язані із жінками-медиками.

Таким чином за два місяці до завершення навчання освітні заклади мають подавати списки з переліком жінок, які здобувають медичну чи фармацевтичну спеціальність, до ТЦК та СП.

Після завершення навчання жінкам видається тимчасове посвідчення військовозобов’язаної, їх вносять до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Посвідчення видають у ТЦК, на території відповідальності якого розташовані заклади освіти. Строк дії таких посвідчень — 30 діб.

Після отримання посвідчення жінка має у семиденний термін з’явитися з ним до територіального центру для постановки на військовий облік.

Жінки, які отримали медичну/фармацевтичну спеціальність до ухвалення порядку (до 30 грудня 2022 року) і не перебували на військовому обліку — можуть працевлаштуватися без постановки на облік до 2026 року.

Військово-облікові документи. Фото: google.com

Які обов'язки мають жінки-військовозобов'язані

Військовозобов’язані жінки мають такі ж обов'язки, як і чоловіки:

стати на військовий облік;

пройти підготовку до служби;

повідомляти ТЦК про зміну місця реєстрації/ проживання, сімейного статусу, інвалідності тощо.

Наразі призов жінок до армії не проводиться. Українки можуть піти на військову службу виключно за власним бажанням.

Чи можуть жінки медики виїхати з України в умовах воєнного стану

Відповідно до законів, що діють, жінки які стали на військовий облік, мають обмеження щодо виїзду за кордон на період дії воєнного стану. Проте наразі немає офіційно затвердженої процедури, яка б передбачала перевірку документів щодо здобутої спеціальності (медична або фармацевтична), професії та/або перебування на військовому обліку військовозо­бо­в’я­заних жінок, які перетинають державний кордон України.

Таким чином жінки, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, фактично можуть виїжджати за межі України.

Як раніше зазначив адвокат та юрист Ario Law Firm Антон Діденко, обов'язковий військовий облік жінок окремих професій, до яких належать й окремі професії в медичній сфері, відтерміновано до жовтня 2023 року.

"Тобто до жовтня 2023 року жінки медичних професій мають право вільно покидати територію України", — каже правознавець.

Як буде далі, передбачити складно й ситуацію з виїздом необхідно буде відстежувати, повідомив адвокат.

Водночас в Держприкордонслужбі неодноразово наголошували, що обмежень відносно виїзду жінок за кордон наразі немає.

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Наразі виїзд за кордон за відсутності належних підстав заборонений лише для жінок-держслужбовців. Відповідні зміни Кабмін схвалив у січні 2023 року.

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