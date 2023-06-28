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Гранатометчицы, наводчицы, снайперши: какие специальности выбирают женщины-военные

28 июня 2023 05:37
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
В каких подразделениях ВСУ больше всего женщин-военных — официальная статистика
Украинские женщины, служащие в ВСУ. Фото: rudana.com.ua
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Среди военнослужащих, самоотверженно и героически защищающих Украину от российских оккупационных войск, большая часть — женщины. С первых дней полномасштабной войны они наравне с мужчинами стояли в очередях ТЦК и СП, чтобы пополнить ряды воинов-защитников.

Командующий Объединенных Сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев на странице в Facebook рассказал, какие специальности военные женщины выбирают чаще всего и в каких подразделениях сил обороны Украины больше всего представительниц женского пола.

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По его словам, в начале полномасштабного вторжения в ряды Вооруженных Сил Украины по собственному желанию было призвано более 11 тыс. женщин.

На второй год войны цифры гораздо больше:

  • Сухопутные войска — более 16 тыс. военнослужащих-женщин;
  • Воздушные Силы — более 7 тыс.;
  • Военно-Морские Силы — около 2 тыс.;
  • Десантно-штурмовые войска — около 1 тыс.;
  • Силы территориальной обороны — более 3 тыс.

Наев также отметил, что украинки служат и в других силах обороны.

 

Какие специальности выбирают женщины-военные
Женщина-военнослужащая. Фото: Telegram/Сергей Наев

Генерал-лейтенант подчеркнул, что очень часто женщины выбирали самые опасные специальности.

"Пополняли ряды гранатометчиков, пулеметчиков, стрелков и снайперов, иногда имея самые неожиданные желания стать наводчиками танков, быть в составе обслуги орудий и минометов", — отметил Наев.

Он добавил, что в ряды ВСУ шли женщины разных профессий, учительницы, ученые, экономистки, юристки, медицинские работницы, домохозяйки и молодые мамочки, которые находились в декретных отпусках

"Всех их объединяет то, что они настоящие украинские женщины, которые не смогли усидеть дома, когда их Родина кричала на весь мир о помощи. Все мы заметили и почувствовали, как за полтора года полномасштабного вторжения возмужали и перевоплотились наши женщины, превзойдя, по моему мнению, легендарных амазонок", — подытожил командующий Объединенными Силами ВСУ.

 

Ранее мы сообщали, могут ли женщины-медики уехать за границу летом 2023 года.

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