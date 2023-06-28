В каких подразделениях ВСУ больше всего женщин-военных — официальная статистика

Гранатометчицы, наводчицы, снайперши: какие специальности выбирают женщины-военные
Среди военнослужащих, самоотверженно и героически защищающих Украину от российских оккупационных войск, большая часть — женщины. С первых дней полномасштабной войны они наравне с мужчинами стояли в очередях ТЦК и СП, чтобы пополнить ряды воинов-защитников.
Командующий Объединенных Сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев на странице в Facebook рассказал, какие специальности военные женщины выбирают чаще всего и в каких подразделениях сил обороны Украины больше всего представительниц женского пола.
По его словам, в начале полномасштабного вторжения в ряды Вооруженных Сил Украины по собственному желанию было призвано более 11 тыс. женщин.
На второй год войны цифры гораздо больше:
- Сухопутные войска — более 16 тыс. военнослужащих-женщин;
- Воздушные Силы — более 7 тыс.;
- Военно-Морские Силы — около 2 тыс.;
- Десантно-штурмовые войска — около 1 тыс.;
- Силы территориальной обороны — более 3 тыс.
Наев также отметил, что украинки служат и в других силах обороны.
Генерал-лейтенант подчеркнул, что очень часто женщины выбирали самые опасные специальности.
"Пополняли ряды гранатометчиков, пулеметчиков, стрелков и снайперов, иногда имея самые неожиданные желания стать наводчиками танков, быть в составе обслуги орудий и минометов", — отметил Наев.
Он добавил, что в ряды ВСУ шли женщины разных профессий, учительницы, ученые, экономистки, юристки, медицинские работницы, домохозяйки и молодые мамочки, которые находились в декретных отпусках
"Всех их объединяет то, что они настоящие украинские женщины, которые не смогли усидеть дома, когда их Родина кричала на весь мир о помощи. Все мы заметили и почувствовали, как за полтора года полномасштабного вторжения возмужали и перевоплотились наши женщины, превзойдя, по моему мнению, легендарных амазонок", — подытожил командующий Объединенными Силами ВСУ.
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