В каких подразделениях ВСУ больше всего женщин-военных — официальная статистика

Украинские женщины, служащие в ВСУ. Фото: rudana.com.ua

Среди военнослужащих, самоотверженно и героически защищающих Украину от российских оккупационных войск, большая часть — женщины. С первых дней полномасштабной войны они наравне с мужчинами стояли в очередях ТЦК и СП, чтобы пополнить ряды воинов-защитников.

Командующий Объединенных Сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев на странице в Facebook рассказал, какие специальности военные женщины выбирают чаще всего и в каких подразделениях сил обороны Украины больше всего представительниц женского пола.

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По его словам, в начале полномасштабного вторжения в ряды Вооруженных Сил Украины по собственному желанию было призвано более 11 тыс. женщин.

На второй год войны цифры гораздо больше:

Сухопутные войска — более 16 тыс. военнослужащих-женщин;

Воздушные Силы — более 7 тыс.;

Военно-Морские Силы — около 2 тыс.;

Десантно-штурмовые войска — около 1 тыс.;

Силы территориальной обороны — более 3 тыс.

Наев также отметил, что украинки служат и в других силах обороны.

Женщина-военнослужащая. Фото: Telegram/Сергей Наев

Генерал-лейтенант подчеркнул, что очень часто женщины выбирали самые опасные специальности.

"Пополняли ряды гранатометчиков, пулеметчиков, стрелков и снайперов, иногда имея самые неожиданные желания стать наводчиками танков, быть в составе обслуги орудий и минометов", — отметил Наев.

Он добавил, что в ряды ВСУ шли женщины разных профессий, учительницы, ученые, экономистки, юристки, медицинские работницы, домохозяйки и молодые мамочки, которые находились в декретных отпусках

"Всех их объединяет то, что они настоящие украинские женщины, которые не смогли усидеть дома, когда их Родина кричала на весь мир о помощи. Все мы заметили и почувствовали, как за полтора года полномасштабного вторжения возмужали и перевоплотились наши женщины, превзойдя, по моему мнению, легендарных амазонок", — подытожил командующий Объединенными Силами ВСУ.

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