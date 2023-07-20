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Гуманітарний комітет Ради підтримав закон про англійську мову

20 липня 2023 12:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Гуманітарний комітет Ради підтримав закон про англійську мову
Заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук. Фото: facebook.com/yevheniya.khudzik
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Комітет гуманітарної та інформаційної політики одноголосно рекомендував Верховній раді підтримати у першому читанні законопроєкт, який визначає англійську мовою міжнародного спілкування в Україні. Він також містить пакет рішень для доступності вивчення. Законопроєкт запропонував Президент Володимир Зеленський.

Про це повідомила заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

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Законопроєкт про англійську мову

"Ця законодавча ініціатива — про можливості для українців, про залученість до міжнародного контексту і співробітництва, про інвестицію в себе і підвищення власної конкурентоспроможності", — наголосила Кравчук.

За її словами, ухвалення законопроєкту допоможе досягти змін на таких напрямках:

  • Євроінтеграційні прагнення: політика ЄС, спрямована на те, щоб кожен громадянин європейської спільноти володів щонайменше двома іноземними мовами;
  • подолання мовного барʼєра: станом на 2021 рік Україна на 40-му місці з 112 у English Proficiency Index;
  • бізнес: в опитуванні 2016 року понад 70% компаній у 28 неангломовних країнах відповіли, що знання англійської мови важливе для їхнього бізнесу.

Заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики повідомила, що разом з колегами консультувалися з громадським суспільством та експертами щодо ризиків у питанні захисту української мови.

Фільми англійською мовою

"Вирішено вилучити положення щодо дубляжу: обовʼязкову англійську для демонстрації іноземних фільмів, де англійська — мова оригіналу; квоти для таких кінопоказів, а також квоти англійської для телемовлення", — розповіла Кравчук.

За її словами, оновлений законопроєкт потрапить до сесійної зали. Кравчук додала, що решта питань будуть уже в другому читанні. 

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Допис Кравчук. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський пропонує закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Відповідний законопроєкт внесено на розгляд до Верховної Ради України 28 червня, у День Конституції України. Деякі урядовці назвали це фундаментальним рішенням для країни. 

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