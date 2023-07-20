Гуманитарный комитет Рады поддержал закон об английском языке

Заместитель председателя комитета по гуманитарной и информационной политике Евгения Кравчук. Фото: facebook.com/yevheniya.khudzik

Комитет гуманитарной и информационной политики единогласно рекомендовал Верховной Раде поддержать в первом чтении законопроект, определяющий английский языком международного общения в Украине. Он также содержит пакет решений для доступности изучения. Законопроект предложил Президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщила заместитель председателя комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук.

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Законопроект об английском языке

"Эта законодательная инициатива — о возможностях для украинцев, о вовлеченности в международный контекст и сотрудничество, об инвестиции в себя и повышении собственной конкурентоспособности", — подчеркнула Кравчук.

По ее словам, принятие законопроекта поможет достичь изменений на таких направлениях:

Евроинтеграционные стремления: политика ЕС направлена на то, чтобы каждый гражданин европейского сообщества владел как минимум двумя иностранными языками;

преодоление языкового барьера: по состоянию на 2021 год Украина на 40-м месте из 112 в English Proficiency Index;

бизнес: в опросе 2016 года более 70% компаний в 28 неанглоязычных странах ответили, что знание английского языка важно для их бизнеса.

Заместитель председателя комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики сообщила, что вместе с коллегами консультировались с гражданским обществом и экспертами относительно рисков в вопросе защиты украинского языка.

Фильмы на английском языке

"Решено изъять положения о дубляже: обязательный английский для демонстрации иностранных фильмов, где английский — язык оригинала; квоты для таких кинопоказов, а также квоты английского для телевещания", — рассказала Кравчук.

По ее словам, обновленный законопроект попадет в сессионный зал. Кравчук добавила, что остальные вопросы будут уже во втором чтении.

Пост Кравчук. Фото: скриншот

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский предлагает закрепить статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Верховную Раду Украины 28 июня, в День Конституции Украины. Некоторые члены правительства назвали это фундаментальным решением для страны.