Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Гуманитарный комитет Рады поддержал закон об английском языке arrow

Гуманитарный комитет Рады поддержал закон об английском языке

20 июля 2023 12:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Гуманитарный комитет Рады поддержал закон об английском языке
Заместитель председателя комитета по гуманитарной и информационной политике Евгения Кравчук. Фото: facebook.com/yevheniya.khudzik
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Комитет гуманитарной и информационной политики единогласно рекомендовал Верховной Раде поддержать в первом чтении законопроект, определяющий английский языком международного общения в Украине. Он также содержит пакет решений для доступности изучения. Законопроект предложил Президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщила заместитель председателя комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук.

Читайте также:

Законопроект об английском языке

"Эта законодательная инициатива — о возможностях для украинцев, о вовлеченности в международный контекст и сотрудничество, об инвестиции в себя и повышении собственной конкурентоспособности", — подчеркнула Кравчук.

По ее словам, принятие законопроекта поможет достичь изменений на таких направлениях:

  • Евроинтеграционные стремления: политика ЕС направлена на то, чтобы каждый гражданин европейского сообщества владел как минимум двумя иностранными языками;
  • преодоление языкового барьера: по состоянию на 2021 год Украина на 40-м месте из 112 в English Proficiency Index;
  • бизнес: в опросе 2016 года более 70% компаний в 28 неанглоязычных странах ответили, что знание английского языка важно для их бизнеса.

Заместитель председателя комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики сообщила, что вместе с коллегами консультировались с гражданским обществом и экспертами относительно рисков в вопросе защиты украинского языка.

Фильмы на английском языке

"Решено изъять положения о дубляже: обязательный английский для демонстрации иностранных фильмов, где английский — язык оригинала; квоты для таких кинопоказов, а также квоты английского для телевещания", — рассказала Кравчук.

По ее словам, обновленный законопроект попадет в сессионный зал. Кравчук добавила, что остальные вопросы будут уже во втором чтении.

null
Пост Кравчук. Фото: скриншот

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский предлагает закрепить статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Верховную Раду Украины 28 июня, в День Конституции Украины. Некоторые члены правительства назвали это фундаментальным решением для страны.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Ремонты столичных дорог: власти Киева решили "закатать" в асфальт 2,5 миллиарда

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

Новость с видео

01:53 Вождение под хмельком: как автомобилиста могут развести на штраф

11:21 Зинченко ушел из клуба из-за тренера: в Англии рассказали о трансфере украинца

Новость с видео

22:19 Путин сделал циничное заявление о вступлении Украины в НАТО

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз