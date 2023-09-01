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Як держава підготувалася до навчального року: ефір Новини.LIVE

1 вересня 2023 21:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Як держава підготувалася до навчального року: ефір Новини.LIVE
Заступник Міністра освіти і науки України Андрій Вітренко. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Заступник Міністра освіти і науки України Андрій Вітренко став гостем ефіру Новини.LIVE. Він розповість, як держава підготувалася до нового навчального року.

Подивитися ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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Ефір Новини.LIVE

Вітренко також розповість, скільки було облаштовано укриттів, в якому форматі буде навчання та як проходить підготовка до роботи шкіл в умовах блекауту.

Нагадаємо, сьогодні, 1 вересня у День знань, до столичних шкіл пішли навчатися майже 25 тисяч першокласників. Така кількість є близькою до довоєнних показників.

Також ми писали, що уряд ухвалив рішення про переформатування освітнього процесу для дітей, які зараз не в Україні. Так, за новою програмою українські школярі за кордоном приділятимуть 6-8 годин вивченню лишень українознавчих предметів.

Додамо, відомо, що новий навчальний рік в Україні розпочинається першого вересня, коли діти після тривалих літніх канікул повертаються до школи. Але мало хто знає, чому саме на цю дату припадає новий навчальний рік та яка історія цієї дати. 

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