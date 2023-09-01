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Как государство подготовилось к учебному году: эфир Новини.LIVE

1 сентября 2023 21:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Как государство подготовилось к учебному году: эфир Новини.LIVE
Заместитель Министра образования и науки Андрей Витренко. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Заместитель Министра образования и науки Украины Андрей Витренко стал гостем эфира Новини.LIVE. Он расскажет, как государство подготовилось к новому учебному году.

Посмотреть эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

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Эфир Новини.LIVE

Витренко также расскажет, сколько было обустроено укрытий, в каком формате будет обучение и как проходит подготовка к работе школ в условиях блекаута.

Напомним, сегодня, 1 сентября в День знаний, в столичные школы пошли учиться почти 25 тысяч первоклассников. Такое количество близко к довоенным показателям.

Также мы писали, что правительство приняло решение о переформатировании образовательного процесса для детей, которые сейчас не в Украине. Так, по новой программе украинские школьники за рубежом будут уделять 6-8 часов изучению только украиноведческих предметов.

Добавим, что новый учебный год в Украине начинается первого сентября, когда дети после длительных летних каникул возвращаются в школу. Но немногие знают, почему именно на эту дату приходится новый учебный год и какова история этой даты.

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