Що робити, якщо відмовляють в отриманні статусу ВПО — інструкція

Переселенці отримують статус ВПО. Фото: vikka.ua

Через повномасштабне вторгнення росії в Україну мільйони українців були вимушені покинути свої домівки. Хтось знайшов прихисток за кордоном, а хтось — у більш безпечних та віддалених від лінії фронту українських областях. Останні мають право на отримання статусу внутрішньо переміщеної особи (ВПО).

Проте, бувають випадки, коли громадянам відмовляють в отриманні статусу. Що робити у такому разі, розповіли правозахисники приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини в Одесі.

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Хто може бути ВПО

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", ВПО можуть бути:

громадяни України;

іноземці;

особи без громадянства.

Таких осіб об'єднує те, що вони перебували на території України на законних підставах, мали право на постійне проживання в країні, проте їх змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

Факт внутрішнього переміщення підтверджується довідкою про взяття на облік.

Заяву для отримання довідки можуть подати особисто переселенці, зокрема діти віком 14-18 років.

Діти (віком до 14 років) через батьків, а недієздатні особи, або особи, дієздатність яких обмежена, через законного представника.

ВПО в Полтаві показує фото свого зруйнованого будинку у Харкові. Фото: УВКБ ООН/Вікторія Андрієвська

Коли можуть відмовити в отриманні статусу ВПО та що робити якщо отримали відмову

Як зазначають фахівці, відмовити можуть у таких випадках:

відсутні обставини, що спричинили внутрішнє переміщення, визначені у ст. 1 вищезгаданого Закону;

у державних органів наявні відомості про подання свідомо неправдивих даних для отримання довідки;

заявник втратив документи, що посвідчують його особу, до їх відновлення;

у заявника немає відмітки про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, та відсутні докази, що підтверджують факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення (наприклад, якщо ви прописані у Львові, проте проживали у Харкові, з якого і виїхали як ВПО, довідку переміщеної особи вам не нададуть);

докази, надані заявником для підтвердження факту проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення не доводять факту проживання заявника на території зазначеної адміністративно-територіальної одиниці.

Найчастішою підставою для відмови в отриманні статусу ВПО є відсутність реєстрації на тимчасово окупованих територіях (ТОТ).

Проте Мінреінтеграції інформують: чинним законодавством передбачено, що відсутність такої реєстрації не може бути підставою для відмови у видачі довідки ВПО.

Мінреінтеграції вже надіслало листи обласним військовим адміністраціям з відповідними роз’ясненнями. У разі відсутності реєстрації на ТОТ чи у зоні бойових дій, особа може підтвердити своє місце проживання за допомогою інших документів.

У разі відмови звертайтеся до Мінреінтеграції на цілодобову гарячу лінію 15-48 або на гарячу лінію Уповноваженого з питань ВПО: (066) 813-62-39.

Також, у разі відмови, ви можете надіслати заявку повторно.

Крім цього, якщо вам відмовили у наданні статусу ВПО, ви можете оскаржити це рішення. Необхідно звернутися в Окружний адміністративний суд.

Жінка пише заявку на отримання статусу ВПО. Фото: google.com

Які можуть бути причини для скасування статусу ВПО

Навіть якщо ви отримали довідку переміщеної особи, її можуть скасувати. Причин для цього декілька:

ви добровільно написали заяву-відмову від статусу;

ви скоїли кримінальне порушення;

повернулися до свого постійного місця проживання;

виїхали за кордон на постійне проживання;

подали неправдиві дані.

Раніше ми писали, чи дозволяє статус ВПО не з’явитися за повісткою до ТЦК.

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