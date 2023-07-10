Что делать, если отказывают в получении статуса ВПЛ — инструкция

Как действовать украинцам, если отказали в получении статуса ВПЛ: инструкция
Из-за полномасштабного вторжения россии в Украину миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома. Кто-то нашел убежище за границей, а кто-то в более безопасных и отдаленных от линии фронта украинских областях. Последние имеют право на получение статуса внутренне перемещенного лица (ВПЛ).
Однако бывают случаи, когда гражданам отказывают в получении статуса. Что тогда делать, рассказали правозащитники приемной Украинского Хельсинкского союза по правам человека в Одессе.
Кто может быть ВПО
Согласно ст. 1 Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц", ВПЛ могут быть:
- граждане Украины;
- иностранцы;
- лица без гражданства.
Таких лиц объединяет то, что они находились на территории Украины на законных основаниях, имели право на постоянное проживание в стране, однако их заставили покинуть или покинуть свое место жительства в результате или во избежание негативных последствий вооруженного конфликта, временной оккупации, повсеместных проявлений насилия, нарушений прав человека и чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.
Факт внутреннего перемещения подтверждается справкой взятия на учет.
Заявление для получения справки могут подать лично переселенцы, в том числе дети 14-18 лет.
Дети (в возрасте до 14 лет) через родителей, а недееспособные лица или лица, дееспособность которых ограничена, через законного представителя.
Когда могут отказать в получении статуса ВПЛ и что делать, если получили отказ
Как отмечают специалисты, отказать могут в следующих случаях:
- отсутствуют обстоятельства, повлекшие внутреннее перемещение, определенные в ст. 1 вышеупомянутого Закона;
- у государственных органов имеются сведения о предоставлении заведомо ложных данных для получения справки;
- заявитель потерял документы, удостоверяющие его личность, до их восстановления;
- у заявителя нет отметки о регистрации места жительства на территории административно-территориальной единицы, с которой осуществляется внутреннее перемещение, и отсутствуют доказательства, подтверждающие факт проживания на территории административно-территориальной единицы, с которой осуществляется внутреннее перемещение (например, если вы прописаны во Львове, однако проживали в Харькове, из которого и выехали как ВПЛ, справку перемещенного лица вам не предоставят);
- доказательства, предоставленные заявителем для подтверждения факта проживания на территории административно-территориальной единицы, из которой осуществляется внутреннее перемещение, не доказывают факта проживания заявителя на территории указанной административно-территориальной единицы.
Чаще всего основанием для отказа в получении статуса ВПЛ является отсутствие регистрации на временно оккупированных территориях (ТОТ).
Однако Минреинтеграции информируют: действующим законодательством предусмотрено, что отсутствие такой регистрации не может быть основанием для отказа в выдаче справки ВПЛ.
Минреинтеграции уже направило письма областным военным администрациям с соответствующими разъяснениями. В случае отсутствия регистрации на ТОТ или в зоне боевых действий лицо может подтвердить свое местожительство с помощью других документов.
В случае отказа обращайтесь в Минреинтеграцию на круглосуточную горячую линию 15-48 или на горячую линию Уполномоченного по ВПЛ: (066) 813-62-39.
Также, в случае отказа вы можете отправить заявку повторно.
Кроме этого, если вам отказали в предоставлении статуса ВПЛ, вы можете обжаловать это решение. Необходимо обратиться в Окружной административный суд.
Какие могут быть причины для отмены статуса ВПЛ
Даже если вы получили справку перемещенного лица, ее могут отменить. Причин этому несколько:
- вы добровольно написали заявление-отказ от статуса;
- вы совершили уголовное возбуждение;
- вернулись к своему постоянному месту жительства;
- уехали за границу на постоянное проживание;
- подали ложные данные.
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