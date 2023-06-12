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Як дитину зарахувати до школи після повернення до України: детальна інструкція

12 червня 2023 17:40
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Як зарахувати свою дитину до школи – що робити після повернення до України
Маленькі українські діти в школі. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

З початку повномасштабного вторгнення велика кількість українців вимушена була бігти до іншої країни задля безпеки, особливо, це стосується дітей, яким потрібно було теж переїхати. Після повернення до України дітей потрібно буде зарахувати до школи, тому варто знати, як це зробити.

Про це повідомляють в пресслужбі Міністерства освіти й науки України.

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Як зарахувати дитину до школи після повернення до України?

Щоб зарахувати дитину до школи, потрібно буде заповнити відповідну заявку. Варто зазначити, що подати цю заявку можна в електронному вигляді. Також важливо знати, що записати дитину можна до тією школи, де вона навчалася раніше, або до закладу на вибір її батьків чи опікунів.

Условия зачисления ребенка в школу
Умова зарахування дитини до школи після повернення до України. Фото: пресслужба МОН

Зарахування результатів навчання

Результати навчання дитини зараховуються на базі довідки, де вказані результати. Якщо цієї довідки немає, дитина може скласти оцінювання з усіх предметів, яке може відбутися в перші місяці року або впродовж навчального року.

Документи, які підтверджують завершення навчання

Якщо дитина отримала базову чи повну освіту в іншій країні, їй надаються документи згідно з українським законодавством.

Якщо маленький українець чи українка навчається в ліцензованому українському закладі освіти, йому чи їй видається свідоцтво про здобуття певного рівня загальної середньої освіти єдиного державного зразка України.

Документы, которые подтверждают окончание учебы
Документи, які підтверджують завершення навчання дитини. Фото: пресслужба МОН
Документы, которые подтверждают окончание учебы
Документи, які підтверджують завершення навчання дитини. Фото: пресслужба МОН

Якщо такого документа немає, дитина може скласти екзамен екстерном в одному з закладів освіти або отримати документ про освіту українського зразка.

В тому випадку, якщо дитина вивчала інтегровані предмети в іншій країні, в Україні їй зарахують їх, якщо довідка матиме список цих предметів. Якщо у довідці немає предметів, дитина складатиме екзамен.

Предмети, які потрібно буде перездавати дитині

Дитині потрібно буде перездавати:

  • українську мову та літературу;
  • географію України;
  • історію України.

Нагадаємо, ми писали про те, скільки українських громадян повернеться з Польщі.

Раніше ми розповідали про те, що потрібно знати українцям про видачі повісток за кордоном.

Також ми повідомляли про те, що українцям пропонують нову гуманітарну допомогу.

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