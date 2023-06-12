Как зачислить своего ребенка в школу – что делать после возвращения в Украину

Как ребенка зачислить в школу после возвращения в Украину: подробная инструкция
С начала полномасштабного вторжения большое количество украинцев вынуждено было бежать в другую страну ради безопасности, особенно, это касается детей, которым нужно было тоже переехать. После возвращения в Украину детей нужно будет зачислить в школу, поэтому следует знать, как это сделать.
Об этом сообщают в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.
Как зачислить ребенка в школу после возвращения в Украину?
Чтобы зачислить ребенка в школу, нужно будет заполнить соответствующую заявку. Следует отметить, что подать заявку можно в электронном виде. Также важно знать, что записать ребенка можно в ту школу, где он учился раньше, или в заведение по выбору его родителей или опекунов.
Зачисление результатов обучения
Результаты обучения ребенка засчитываются на базе справки, где указаны результаты. Если этой справки нет, ребенок может сдать оценивание по всем предметам, которое может состояться в первые месяцы года или в течение учебного года.
Документы, подтверждающие завершение обучения
Если ребенок получил базовое или полное образование в другой стране, ему предоставляются документы в соответствии с украинским законодательством.
Если маленький украинец или украинка учится в лицензированном украинском учебном заведении, ему или ей выдается свидетельство получения определенного уровня общего среднего образования единого государственного образца Украины.
Если такого документа нет, ребенок может сдать экзамен экстерном в одном из учебных заведений или получить документ об образовании украинского образца.
В том случае, если ребенок изучал интегрированные предметы в другой стране, в Украине ему зачислят их, если справка будет иметь список этих предметов. Если в справке нет предметов, ребенок будет сдавать экзамен.
Предметы, которые нужно будет пересдавать ребенку
Ребенку нужно будет пересдавать:
- украинский язык и литературу;
- географию Украины;
- историю Украины.
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