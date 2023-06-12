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Как ребенка зачислить в школу после возвращения в Украину: подробная инструкция

12 июня 2023 17:40
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Как зачислить своего ребенка в школу – что делать после возвращения в Украину
Маленькие украинские дети в школе. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

С начала полномасштабного вторжения большое количество украинцев вынуждено было бежать в другую страну ради безопасности, особенно, это касается детей, которым нужно было тоже переехать. После возвращения в Украину детей нужно будет зачислить в школу, поэтому следует знать, как это сделать.

Об этом сообщают в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.

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Как зачислить ребенка в школу после возвращения в Украину?

Чтобы зачислить ребенка в школу, нужно будет заполнить соответствующую заявку. Следует отметить, что подать заявку можно в электронном виде. Также важно знать, что записать ребенка можно в ту школу, где он учился раньше, или в заведение по выбору его родителей или опекунов.

Условия зачисления ребенка в школу
Условие зачисления ребенка в школу после возвращения в Украину. Фото: пресс-служба МОН

Зачисление результатов обучения

Результаты обучения ребенка засчитываются на базе справки, где указаны результаты. Если этой справки нет, ребенок может сдать оценивание по всем предметам, которое может состояться в первые месяцы года или в течение учебного года.

Документы, подтверждающие завершение обучения

Если ребенок получил базовое или полное образование в другой стране, ему предоставляются документы в соответствии с украинским законодательством.

Если маленький украинец или украинка учится в лицензированном украинском учебном заведении, ему или ей выдается свидетельство получения определенного уровня общего среднего образования единого государственного образца Украины.

Документы, подтверждающие окончание учебы
Документы, подтверждающие завершение обучения ребенка. Фото: пресс-служба МОН
Документы, подтверждающие окончание учебы
Документы, подтверждающие завершение обучения ребенка. Фото: пресс-служба МОН

Если такого документа нет, ребенок может сдать экзамен экстерном в одном из учебных заведений или получить документ об образовании украинского образца.

В том случае, если ребенок изучал интегрированные предметы в другой стране, в Украине ему зачислят их, если справка будет иметь список этих предметов. Если в справке нет предметов, ребенок будет сдавать экзамен.

Предметы, которые нужно будет пересдавать ребенку

Ребенку нужно будет пересдавать:

  • украинский язык и литературу;
  • географию Украины;
  • историю Украины.

Напомним, мы писали о том, сколько украинских граждан вернется из Польши.

Раньше мы рассказывали о том, что нужно знать украинцам о выдаче повесток за границей.

Также мы сообщали, что украинцам предлагают новую гуманитарную помощь.

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