Як одружитися з військовим під час війни — юристи дали поради

Одруження пари з Тернопільської області: нацгвардієць Андрій та його наречена Таїсія. Фото: facebook.com/terebovlyadracs

Другий рік в Україні триває війна. На захист Батьківщини та свободи її народу стали багато сміливих чоловіків та жінок. Проте навіть бойові дії не стали перешкодою для створення нових сімей. З 24 лютого 2022 року одружилися тисячі пар. Зокрема, серед охочих пов'язати долі й військові.

Фахівці громадського об'єднання "Юридична сотня" розповіли, як укласти шлюб з військовим під час війни.

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Чи може військовий зареєструвати шлюб дистанційно

На жаль, війна змусила багато пар переживати розлуку. У військовослужбовців не завжди є можливість взяти відпустку чи хоча б декілька днів відгулу, щоб узаконити стосунки з коханою людиною.

Проте, як зазначили юристи, українським законодавством передбачений особливий порядок дистанційного одруження для військових. Дане питання регулюється Постановою Кабміну від 7 березня 2022 року № 213 "Деякі питання державної реєстрації шлюбу в умовах воєнного стану".

Цією процедурою можуть скористатися:

військовослужбовці: Збройних Сил, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Національної гвардії, іншого утвореного відповідно до законів України військового формування;

поліцейські;

особи рядового і начальницького складу: Служби цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, Державної кримінально-виконавчої служби;

особи начальницького складу: Національного антикорупційного бюро, Бюро економічної безпеки;

працівники закладів охорони здоров’я.

Реєстрація шлюбу в Україні. Фото: paramoloda.ua

Як укласти шлюб без особистої присутності військового — інструкція

Щоб зареєструвати шлюб без присутності військовослужбовця, нареченій (нареченому) необхідно скласти заяву про реєстрацію шлюбу.

У заяві обов'язкова має бути вказано:

назва відділу державної реєстрації актів цивільного стану (зазначається у "шапці");

прізвище, ім’я, по батькові особи, яка бажає зареєструвати шлюб;

назва документа, що посвідчує особу (серія, номер, яким органом і коли виданий);

у самому тексті заяви зазначається прізвище, ім’я, по батькові, дата народження і громадянство нареченого та нареченої;

сімейний статус — неодружений (-на), удівець (удова), шлюб розірвано;

прізвище, бажане після укладення шлюбу: залишити своє, взяти прізвище нареченого (нареченої) тощо;

дата та підпис.

Для отримання зразка такої заяви та всіх необхідних роз’яснень можна звернутися на гарячу лінію ГО "Юридична сотня": 0 800 308 100.

Далі заяву про реєстрацію шлюбу необхідно передати безпосередньому командиру (керівнику), який засвідчує справжність підпису, тобто ставить у графі "Підпис засвідчую" свій підпис, прізвище та ініціали, а також печатку.

Після цього заяву потрібно передати до органу Державної реєстрації актів цивільного стану.

Передання (надсилання) заяви про реєстрацію шлюбу до відділу РАЦС забезпечує командир (керівник). Це може бути той РАЦС, у який заяву було подано іншим з наречених, який не є військовослужбовцем.

Після того, як відділ ДРАЦС отримує заяви обох наречених, складається відповідний акт та видається свідоцтво про реєстрацію шлюбу.

Реєстрація шлюбу здійснюється безплатно. Свідоцтво про реєстрацію шлюбу видається за зверненням подружжя (або одного з них) відділом ДРАЦС, якому були надіслані заява чи акт.

Як одружитися за заявою командиру

Також факт реєстрації шлюбу може бути засвідчений безпосереднім командиром військовослужбовця без особистої присутності одного чи обох наречених.

У такому разі складається відповідний акт, в якому обов'язково зазначається:

дата та місце складення акта;

прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, громадянство;

обране прізвище обох наречених;

гербова печатка відповідного органу (військового формування).

Акт надсилається командиром до будь-якого відділу ДРАЦС (Державного реєстру актів цивільного стану громадян) для складення актового запису про шлюб у паперовій формі та внесення відомостей до Державного реєстру актів цивільного стану громадян. Тоді запис про шлюб складається відділом ДРАЦС.

На підставі складеного актового запису про шлюб подружжю або одному з них у день звернення до відділу ДРАЦС, яким зареєстровано шлюб, видається відповідне свідоцтво.

Якщо жоден з подружжя не може звернутися за отриманням свідоцтва до відділу ДРАЦС, яким було зареєстровано шлюб, то його можна отримати в іншому відділі за умови внесення відомостей про цей шлюб до ДРАЦС.

Які є інші способи укладання шлюбу

Акт про укладення шлюбу також може бути складений керівником закладу охорони здоров’я, у якому перебувають або працюють один чи обоє наречених, та скріплюється печаткою (за наявності) цього закладу.

Наречені можуть бути присутні за допомогою засобів відеозв’язку, проте присутність двох свідків є обов’язковою. Прізвище, ім’я, по батькові, дата народження та підписи свідків є обов’язковим елементом акта про укладення шлюбу за цією процедурою.

Наречені Антон і Анна. Фото: Руслана Кім

Як військовому взяти відпустку для одруження

У разі укладання військовослужбовцем шлюбу він має право на відпустку за сімейними обставинами до 10 календарних днів без збереження грошового забезпечення.

Щоб отримати таку відпустку, необхідно:

1. Написати рапорт безпосередньо на ім'я командира частини.

2. Додати до рапорту документи (копії, нотаріальні копії), що підтверджують обставини необхідності термінової відпустки за сімейними обставинами. Це, до прикладу, може бути медична довідка, свідоцтво про народження чи смерть.

Командир військової частини приймає рішення щодо надання відпустки та її тривалості.

Раніше ми писали, як військовому піти у відпустку за сімейними обставинами.

Також ми повідомляли, за яких умов військові можуть отримати закордонну відпустку під час воєнного стану.