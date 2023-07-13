Військовий може взяти закордонну відпустку під час війни — які є умови

Українська держприкордонниця перевіряє документи на кордоні. Фото: depositphotos.com

Війна змусила мільйони українців залишити свої домівки та виїхати за кордон. Переважна більшість — жінки та діти. Звичайно, серед них чимало родин військовослужбовців, які захищають нашу державу від російських окупантів. Багато захисників понад рік не бачили своїх дружин та дітей.

А тому виникає логічне питання — за яких умов вони можуть отримати закордонну відпустку під час воєнного стану. Про це розповіло видання ВВС Україна.

Читайте також:

Відпустка для військових — що каже закон

Після початку повномасштабного вторгнення питання відпусток для військовослужбовців стало особливо гостре, адже закон не передбачав, як це має відбуватися під час воєнного стану.

Врегулювати питання влада змогла лише в грудні 2022 року, ухваливши відповідні зміни до законодавства, які дозволили військовим брати відпустки під час війни. Того ж місяця президент їх підписав.

Таким чином військові отримали змогу брати відпустки на 10 днів раз на рік за умови, що в одному підрозділі одночасно не можуть бути відсутні понад 30% складу.

Крім цього, під час воєнного стану військові мають право на відпустку за сімейними обставинами (одруження, народження дитини, смерть родича). Така відпустка також може тривати до 10 днів.

Вже в червні 2023 року депутати ухвалили закон, за яким військовий може тричі на рік взяти основну відпустку, яка складає 30 днів, а також 10 днів за сімейними обставинами. Це рішення вже підписав Володимир Зеленський.

Військовий приїхав до сім'ї у відпустку. Фото: vechirniy.kyiv.ua

Як військовому виїхати у відпустку за кордон під час воєнного стану

Відповідно до ЗУ "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", військовослужбовці мають право на виїзд за кордон, за умови, що отримали дозвіл від командування.

Як зазначили в Міноборони, під час війни кожну окрему ситуацію розглядають індивідуально.

Інструкція, як отримати закордонну відпустку:

написати рапорт на відпустку на ім'я командира частини;

у рапорті вказати деталі про поїздку, дати виїзду та повернення, адресу перебування, вид транспорту та пункт пропуску;

надати документи, які підтверджують причину поїздки (свідоцтва про шлюб та народження дитини, а також документи, які доводять перебування родини за кордоном).

На підставі цих даних командир військової частини має прийняти рішення. Далі формується відповідний наказ, який надає право виїжджати за межі країни.

Фахівці відзначають, що також можна використати відпускний квиток, де вказаний термін відпустки з дозволом на виїзд. Крім того, законодавство дозволяє додати додаткові дні відпустки на дорогу.

Якщо командування дало добро — можна їхати до родини. Якщо ж ні — важелів впливу не так багато, оскільки оскаржити таке рішення практично неможливо.

В Міністерстві оборони повідомили, якщо є всі дозволи, але виникають проблеми на кордоні, варто подзвонити до служби довіри 0445276363, або 1598.

Військові відправляються у відпустку. Фото: google.com

Що має показати військовий прикордонникам для виїзду з країни

В Міноборони повідомили, що для виїзду військового до родини за кордон треба мати:

паспорт громадянина України;

закордонний паспорт;

документ, що посвідчує особу військовослужбовця (військовий квиток, посвідчення офіцера тощо);

відпускний квиток з вказанням місця перебуванням за кордоном;

витяг з наказу відповідної посадової особи, уповноваженої на прийняття рішення про надання військовослужбовцю відпустки.

У прикордонній службі запевнили, що за наявності необхідних документів військового без проблем випускають.

Під час проходження контролю прикордонники перевірять:

чи справді особа є військовослужбовцем;

діючий біометричний паспорт;

наявність відпускного квитка, у якому зазначено, що військовому дозволено виїхати у відпустку за кордон.

Виїзд за кордон. Фото: ДПСУ

Коли військового можуть не випустити у закордонну відпустку

Важливо: якщо у дозволі на відпустку не вказано, що військовий має право виїжджати за кордон, його з країни не випустять.

Також виїзд буде заборонений у разі наявності:

несплачених аліментів;

несплачених штрафів;

відповідних судових рішень.

Раніше ми повідомляли, як військовослужбовцю взяти відпустку за станом здоров'я.

Нагадаємо, в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE керуючий партнер юридичної компанії Winner, адвокат Ігор Ясько розповів, на які пільги та підтримку від держави у сфері медицини можуть розраховувати українські військові.

Також ми розповідали, хто з військових має право на безкоштовне житло та інші житлові пільги.