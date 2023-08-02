Как жениться на военном во время войны — юристы дали советы

Бракосочетание пары из Тернопольской области: нацгвардеец Андрей и его невеста Таисия. Фото: facebook.com/terebovlyadracs

Второй год в Украине идет война. В защиту Родины и свободы ее народа стали многие смелые мужчины и женщины. Однако даже боевые действия не стали помехой для создания новых семей. С 24 февраля 2022 года поженились тысячи пар. В частности, среди желающих связать судьбы и военные.

Специалисты общественного объединения "Юридическая сотня" рассказали, как заключить брак с военным во время войны.

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Может ли военный зарегистрировать брак дистанционно

К сожалению, война заставила много пар переживать разлуку. У военнослужащих не всегда есть возможность взять отпуск или хотя бы несколько дней отгула, чтобы узаконить отношения с любимым человеком.

Однако как отметили юристы, украинским законодательством предусмотрен особый порядок дистанционной женитьбы для военных. Данный вопрос регулируется Постановлением Кабмина от 7 марта 2022 г. № 213 "Некоторые вопросы государственной регистрации брака в условиях военного положения".

Этой процедурой могут воспользоваться:

военнослужащие: Вооруженных сил, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Государственной пограничной службы, Управления государственной охраны, Национальной гвардии, иного образованного согласно законам Украины военного формирования;

полицейские;

лица рядового и начальствующего состава: Службы гражданской защиты, Государственного бюро расследований, Государственной уголовно-исполнительной службы;

лица начальствующего состава: Национального антикоррупционного бюро, Бюро экономической безопасности;

работники заведений здравоохранения.

Регистрация брака в Украине. Фото: paramoloda.ua

Как заключить брак без личного присутствия военного — инструкция

Чтобы зарегистрировать брак без присутствия военнослужащего, жениху необходимо составить заявление о регистрации брака.

В заявлении обязательно должно быть указано:

название отдела государственной регистрации актов гражданского состояния (указывается в "шапке");

фамилия, имя, отчество лица, желающего зарегистрировать брак;

название документа, удостоверяющего личность (серия, номер, каким органом и когда выдан);

в самом тексте заявления указывается фамилия, имя, отчество, дата рождения и гражданство жениха и невесты;

семейный статус — холост (на), вдовец (вдова), брак расторгнут;

фамилия, желаемая после заключения брака: оставить свою, взять фамилию жениха (невесты) и т.п.;

дата и подпись.

Для получения образца такого заявления и всех необходимых разъяснений можно обратиться на горячую линию ОО "Юридическая сотня": 0 800 308 100.

Далее заявление о регистрации брака необходимо передать непосредственному командиру (руководителю), удостоверяющий подлинность подписи, то есть ставит в графе "Подпись удостоверяю" свою подпись, фамилию и инициалы, как и печать.

После этого заявление следует передать в орган Государственной регистрации актов гражданского состояния.

Передача (отправка) заявления о регистрации брака в отдел ЗАГС обеспечивает командир (руководитель). Это может быть тот ЗАГС, в который заявление было подано другим из невест, не являющимся военнослужащим.

После того как отдел ГРАГС получает заявления обоих невест, составляется соответствующий акт и выдается свидетельство о регистрации брака.

Регистрация брака производится бесплатно. Свидетельство о регистрации брака выдается по обращению супругов (или одного из них) отделом ГРАГС, которому было отправлено заявление или акт.

Как жениться по заявлению командиру

Также факт регистрации брака может быть удостоверен непосредственным командиром военнослужащего без личного присутствия одного или обоих невест.

В таком случае составляется соответствующий акт, в котором обязательно указывается:

дата и место составления акта;

фамилия, имя и отчество, дата рождения, гражданство;

выбранная фамилия обоих невест;

гербовая печать соответствующего органа (военного формирования).

Акт направляется командиром в любой отдел ГРАГС (Государственный реестр актов гражданского состояния граждан) для составления актовой записи о браке в бумажной форме и внесения сведений в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан. Тогда запись о браке составляется отделом ГРАГС.

На основании составленной актовой записи о браке супругам или одному из них в день обращения в отдел ГРАГС, которым зарегистрирован брак, выдается соответствующее свидетельство.

Если ни один из супругов не может обратиться за получением свидетельства в отдел ГРАГС, которым был зарегистрирован брак, то его можно получить в другом отделе при условии внесения сведений об этом браке в ГРАГС.

Какие есть другие способы заключения брака

Акт о заключении брака также может быть составлен руководителем учреждения здравоохранения, в котором находятся или работают один или оба жениха, и скрепляется печатью (при наличии) этого заведения.

Невесты могут присутствовать с помощью средств видеосвязи, однако присутствие двух свидетелей обязательно. Фамилия, имя, отчество, дата рождения и подписи свидетелей являются обязательным элементом акта о заключении брака по этой процедуре.

Невесты Антон и Анна. Фото: Руслана Ким

Как военному взять отпуск для женитьбы

В случае заключения военнослужащим брака, он имеет право на отпуск по семейным обстоятельствам до 10 календарных дней без сохранения денежного довольствия.

Чтобы получить такой отпуск, необходимо:

1. Написать рапорт непосредственно по имени командира части.

2. Добавить в рапорт документы (копии, нотариальные копии), подтверждающие обстоятельства необходимости срочного отпуска по семейным обстоятельствам. Это, например, может быть медицинская справка, свидетельство о рождении или смерти.

Командир воинской части принимает решение о предоставлении отпуска и его продолжительности.

Раньше мы писали, как военному уйти в отпуск по семейным обстоятельствам.

Также мы сообщали, при каких условиях военные могут получить заграничный отпуск во время военного положения.