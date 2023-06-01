Військовий квиток в Україні: як отримати 2023 року — інструкція

Військовозобов'язані у ТЦК та СП. Фото: Новини.LIVE

Військовий квиток — документ, який має бути в усіх військовослужбовців (військовозобов'язаних або резервістів), незалежно від того, чи діє воєнний стан. Саме він визначає належність його власника до виконання військового обов'язку.

Розповідаємо, як отримати військовий квиток, якщо чоловік не проходив військову службу.

Читайте також:

У яких випадках в Україні видають військовий квиток

Згідно з законом України "Про військовий обов’язок та військову службу", видаються квитки районними або міськими ТЦК та СП (раніше — військкоматами).

Військовий квиток видають:

у разі призову чи прийняття на військову службу;

при зарахуванні до військових вишів та військових навчальних підрозділів вищої освіти;

при прийнятті на службу у військовому резерві ЗСУ та інших утворених відповідно до закону військових формуваннях;

у разі припинення альтернативної (невоєнної) служби, якщо минув термін її проходження;

у разі зняття з військового обліку за станом здоров’я;

за винятком з військового обліку за станом здоров’я;

у разі позбавлення військового звання офіцерського складу.

Також повторно військовий квиток може бути виданий військовозобов'язаному у двох випадках:

у разі непридатності квитка для подальшого користування, його знищення під час стихійного лиха, втрати чи викрадення;

у разі зміни прізвища, імені та по батькові військовослужбовця (військовообов'язкового або резервіста).

Військовий квиток. Фото: google.com

Кому та у яких випадках видають тимчасове посвідчення військовозобов'язаного

В Україні непоодинокі випадки, коли людина немає військового квитка. Це може бути пов'язано з тим, що особа не проходила строкову службу чи альтернативну службу, військову кафедру під час навчання або взагалі ніколи не з’являвся до ТЦК.

Натомість таким людям має видаватися тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

Також тимчасове посвідчення видається військовозобов’язаним, які:

взяті на військовий облік військовозобов’язаних та яким присвоєно первинні військові звання офіцерського складу запасу (до надходження їх особових справ);

втратили військові квитки (до їх отримання);

не проходили військову службу (навчальні збори) та не мають військово-облікової спеціальності;

визнані призовними комісіями непридатними в мирний час, обмежено придатними у воєнний час до військової служби за станом здоров’я (до підтвердження цього рішення під час повторного медичного огляду);

прибули з місць позбавлення волі.

Також тимчасове посвідчення видається військовозобов’язаним-жінкам.

Військовий квиток. Фото: google.com

Як отримати квиток після 27 років, якщо не проходив військову службу

Юрист Ростислав Кравець зазначає, що чоловіки, які не служили в ЗСУ та вийшли з призовного віку (після 27 років), також можуть отримати військовий квиток.

Для цього необхідно звернутися до ТЦК та СП. Також треба бути готовими до того, що вас запитають, де ви були та чому не проходили військову службу.

Правознавець наголосив, штрафи з цього приводу не виписують й до відповідальності притягати не будуть, адже довести, людина ухилялася від військової служби неможливо.

Під час звернення до ТЦК та СП необхідно надати наступні. документи:

заява;

копія паспорта та ідентифікаційного коду;

копія документа про освіту (за наявності);

копія свідоцтва про одруження (за наявності);

копія свідоцтва про народження дитини (за наявності);

приписне свідоцтво;

медична картка;

три фотографії 3х4 (на звороті вказати прізвище).

Раніше ми писали, яке покарання чекає на чоловіків за відсутність військового квитка.

Нагадаємо, ми розповідали, кого можуть виключити з військового обліку, та як має проходити ця процедура.

Також ми повідомляли, як діяти військовозобов'язаним, які мають відстрочку, якщо їх намагаються мобілізувати.