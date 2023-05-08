Відсутність військового квитка — яке покарання загрожує військовозобов'язаним

Покарання за відсутність військового квитка. Фото: Новини.LIVE

Щоб офіційно працювати та навчатися, усі військовозобов'язані особи в Україні повинні мати військово-облікові документи. За їх відсутності передбачене покарання.

Про це розповів голова адвокатського об’єднання "Кравець і партнери", адвокат Ростислав Кравець в коментарі Pro Гроші.

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Адвокат підкреслив, що в Україні фактично всі чоловіки повинні мати військово-облікові документи. А за їх відсутність передбачено адміністративне покарання.

Адже, якщо чоловік не має таких документів, він не перебуває на військовому обліку, тобто, він порушує всі правила військового обліку.

Так, у ст. 210 Кодексу України про "Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію" зазначено, що особа, яка не має військово-облікових документів, може бути притягнута до адміністративної відповідальності, яка передбачає нарахування штрафу.

Військовозобов’язані можуть заплатити штраф у розмірі від 510 до 850 гривень. А у разі повторного порушення — від 850 до 1 700 гривень.

Роботодавці, які приймають на роботу без військово квитка або іншого військово-облікового документа, також порушують вимоги Порядку організації та ведення військового обліку.

Оскільки воєнний стан є особливим періодом, то зараз застосовується ч. 2 цієї статті — повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, а також вчинення такого порушення в особливий період. Штраф на посадових осіб за таке порушення складає від 5 100 до 8 500 грн.

Штраф накладається начальником ТЦК та СП — він ухвалює постанову про притягнення до адміністративної відповідальності.

Призов на військову службу. Фото: mil.gov.ua

Чи можна в Україні відстежити осіб, які не мають військово-облікових документів

Адвокат зазначив, що в країні досі відсутня база військовозобов’язаних. Тому представники ТЦК не можуть відстежувати, хто отримав військовий квиток або інші документи, а хто ні.

"Тому говорити про те, що ця чи інша особа точно знаходиться на військовому обліку, практично неможливо. Це вже на совісті військовозобов’язаного", — каже Кравець.

Військово-облікові документи. Фото: Getty Images

Коли чоловіки мають ставати на військовий облік

Згідно з правилами, що діють в Україні, чоловіки мають ставати на військовий облік з 16 років, тобто, школа, де навчається особа, надає відповідний список до ТЦК та СП, після чого ці діти направляються на проходження медичної комісії.

Після завершення цієї процедури хлопці отримують відповідні приписні свідоцтва, за допомогою яких вони надалі вступають до вищих навчальних закладів, оскільки там також вимагають обов’язкову наявність військового квитка або приписного свідоцтва.

Загалом чоловікам потрібно мати такі військово-облікові документи:

для призовників — посвідчення про приписку до призовної дільниці;

для військовозобов’язаних — військовий квиток чи тимчасове посвідчення;

для резервістів — військовий квиток.

Коли чоловіки мають ставати на військовий облік. Фото: google.com

Як можна отримати військовий квиток

Щоб отримати військовий квиток, людині необхідно особисто з’явитись до ТЦК та СП за місцем прописки та подати відповідну заяву. Заява подається за затвердженою формою.

До неї треба долучити:

копію паспорта;

копію ідентифікаційного коду;

копію документів про освіту (у разі наявності);

копію свідоцтва про шлюб (у разі наявності);

копію свідоцтва про народження дитини (у разі наявності);

приписне свідоцтво;

три фотографії 3х4, і на звороті зазначити прізвище.

Копії перелічених документів необхідні для підтвердження відомостей, які будуть внесені до військового квитка.

Якщо військовий квиток отримується повторно, наприклад, у зв’язку із втратою, то до його отримання видається тимчасове посвідчення.

Як можна отримати військовий квиток. Фото: google.com

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