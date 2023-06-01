Военный билет в Украине: как получить в 2023 году — инструкция

Как получить военный билет, если не служил в ВСУ: документы и инструкция
Военный билет — документ, который должен быть у всех военнослужащих (военнообязанных или резервистов), независимо от того, действует ли военное положение. Именно он определяет принадлежность его владельца к исполнению воинского долга.
Рассказываем, как получить военный билет, если мужчина не проходил военную службу.
В каких случаях в Украине выдают военный билет
Согласно закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", выдаются билеты районными или городскими ТЦК и СП (ранее — военкоматами).
Военный билет выдают:
- в случае призыва или принятия на военную службу;
- при зачислении в военные вузы и военные учебные подразделения высшего образования;
- при принятии на службу в военном резерве ВСУ и других образованных согласно закону военных формированиях;
- в случае прекращения альтернативной (невоенной) службы, если истек срок ее прохождения;
- в случае снятия с военного учета по состоянию здоровья;
- за исключением из военного учета по состоянию здоровья;
- в случае лишения воинского звания офицерского состава.
Также повторно военный билет может быть выдан военнообязанному в двух случаях:
- в случае непригодности билета для дальнейшего пользования, его уничтожения во время стихийного бедствия, потери или угона;
- в случае смены фамилии, имени и отчества военнослужащего (военнообязательного или резервиста).
Кому и в каких случаях выдают временное удостоверение военнообязанного
В Украине нередки случаи, когда у человека нет военного билета. Это может быть связано с тем, что лицо не проходило срочную службу или альтернативную службу, военную кафедру во время учебы или вообще никогда не являлось в ТЦК.
Однако таким людям должно выдаваться временное удостоверение военнообязанного.
Также временное удостоверение дается военнообязанным, которые:
- взятые на военный учет военнообязанных и которым присвоены первичные воинские звания офицерского состава запаса (до поступления их личных дел);
- потеряли военные билеты (до их получения);
- не проходили военную службу (учебное собрание) и не имеют военно-учетной специальности;
- признанные призывными комиссиями непригодными в мирное время, ограниченно пригодными в военное время в военную службу по состоянию здоровья (до подтверждения этого решения во время повторного медицинского осмотра);
- прибыли из мест лишения свободы.
Также временное удостоверение выдается военнообязанным женщинам.
Как получить билет после 27 лет, если не проходил военную службу
Юрист Ростислав Кравец отмечает, что мужчины, не служившие в ВСУ и вышедшие из призывного возраста (после 27 лет), также могут получить военный билет.
Для этого необходимо обратиться в ТЦК и СП. Также нужно быть готовым к тому, что вас спросят, где вы были и почему не проходили военную службу.
Правовед подчеркнул, штрафы по этому поводу не выписывают и к ответственности привлекать не будут, ведь доказать, что человек уклонялся от военной службы невозможно.
При обращении в ТЦК и СП необходимо предоставить следующие документы:
- заявление;
- копия паспорта и идентификационного кода;
- копия документа об образовании (при наличии);
- копия свидетельства о браке (при наличии);
- копия свидетельства о рождении ребенка (при наличии);
- приписное свидетельство;
- медицинская карта;
- три фотографии 3х4 (на обороте указать фамилию).
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