Военный билет в Украине: как получить в 2023 году — инструкция

Военнообязанные в ТЦК и СП. Фото: Новини.LIVE

Военный билет — документ, который должен быть у всех военнослужащих (военнообязанных или резервистов), независимо от того, действует ли военное положение. Именно он определяет принадлежность его владельца к исполнению воинского долга.

Рассказываем, как получить военный билет, если мужчина не проходил военную службу.

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В каких случаях в Украине выдают военный билет

Согласно закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", выдаются билеты районными или городскими ТЦК и СП (ранее — военкоматами).

Военный билет выдают:

в случае призыва или принятия на военную службу;

при зачислении в военные вузы и военные учебные подразделения высшего образования;

при принятии на службу в военном резерве ВСУ и других образованных согласно закону военных формированиях;

в случае прекращения альтернативной (невоенной) службы, если истек срок ее прохождения;

в случае снятия с военного учета по состоянию здоровья;

за исключением из военного учета по состоянию здоровья;

в случае лишения воинского звания офицерского состава.

Также повторно военный билет может быть выдан военнообязанному в двух случаях:

в случае непригодности билета для дальнейшего пользования, его уничтожения во время стихийного бедствия, потери или угона;

в случае смены фамилии, имени и отчества военнослужащего (военнообязательного или резервиста).

Военный билет. Фото: google.com

Кому и в каких случаях выдают временное удостоверение военнообязанного

В Украине нередки случаи, когда у человека нет военного билета. Это может быть связано с тем, что лицо не проходило срочную службу или альтернативную службу, военную кафедру во время учебы или вообще никогда не являлось в ТЦК.

Однако таким людям должно выдаваться временное удостоверение военнообязанного.

Также временное удостоверение дается военнообязанным, которые:

взятые на военный учет военнообязанных и которым присвоены первичные воинские звания офицерского состава запаса (до поступления их личных дел);

потеряли военные билеты (до их получения);

не проходили военную службу (учебное собрание) и не имеют военно-учетной специальности;

признанные призывными комиссиями непригодными в мирное время, ограниченно пригодными в военное время в военную службу по состоянию здоровья (до подтверждения этого решения во время повторного медицинского осмотра);

прибыли из мест лишения свободы.

Также временное удостоверение выдается военнообязанным женщинам.

Военный билет. Фото: google.com

Как получить билет после 27 лет, если не проходил военную службу

Юрист Ростислав Кравец отмечает, что мужчины, не служившие в ВСУ и вышедшие из призывного возраста (после 27 лет), также могут получить военный билет.

Для этого необходимо обратиться в ТЦК и СП. Также нужно быть готовым к тому, что вас спросят, где вы были и почему не проходили военную службу.

Правовед подчеркнул, штрафы по этому поводу не выписывают и к ответственности привлекать не будут, ведь доказать, что человек уклонялся от военной службы невозможно.

При обращении в ТЦК и СП необходимо предоставить следующие документы:

заявление;

копия паспорта и идентификационного кода;

копия документа об образовании (при наличии);

копия свидетельства о браке (при наличии);

копия свидетельства о рождении ребенка (при наличии);

приписное свидетельство;

медицинская карта;

три фотографии 3х4 (на обороте указать фамилию).

Ранее мы писали, какое наказание ждет мужчин за отсутствие военного билета.

Напомним, мы рассказывали, кого могут исключить из военного учета и как должна проходить эта процедура.

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