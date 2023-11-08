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Як підготуватися до відключень електроенергії взимку — поради МВС

8 листопада 2023 20:27
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Як підготуватися до відключень електроенергії взимку — поради МВС
Вимкнення електроенергії. Фото: rau.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

МВС України звернулося до громадян з рекомендаціями щодо підготовки до можливих перебоїв у подачі електроенергії, які можуть бути викликані обстрілами противника щодо української енергетичної інфраструктури в холодну пору року. Взимку Росія може значно активізувати обстріл, через що багато українців можуть залишитися без світла та опалення.

Про це повідомляє пресслужба відомства

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Для мінімізації наслідків обстрілів МВС запропонувало громадянам уже зараз вжити таких заходів:

  • Придбайте кишенькові ліхтарі, запасні батареї, зовнішні акумулятори, свічки, портативні газові плитки та паливні таблетки тощо.
  • Підготуйте теплоізоляцію житла, усуньте протяги у вікнах та дверних отворах.
  • Забезпечте наявність достатньої кількості теплих ковдр, покривал та одягу для утеплення.
  • Сформуйте запас води та продовольства, що не потребує тривалого приготування.
  • Подбайте про наявність важливих медикаментів та особистих документів.
  • Підготуйте потрібну кількість палива.
  • Дізнайтеся про розташування найближчих пунктів непохитності. Інформацію про них можна знайти у мобільному додатку "Дія".

Відомство також підтвердило, що підрозділи ДСНС та Національної поліції перебувають у підвищеній готовності для швидкого відгуку на можливі екстрені ситуації.

МВС
Поради МВС щодо підготовки до відключень світла. Фото: МВС

Нагадаємо, що електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для того, щоб забезпечити потреби всіх побутових та юридичних споживачів. В "Укренерго" не бачать причин для того, щоб відключати світло, якщо не буде нових ворожих обстрілів.

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