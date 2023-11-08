Як підготуватися до відключень електроенергії взимку — поради МВС

Вимкнення електроенергії. Фото: rau.ua

МВС України звернулося до громадян з рекомендаціями щодо підготовки до можливих перебоїв у подачі електроенергії, які можуть бути викликані обстрілами противника щодо української енергетичної інфраструктури в холодну пору року. Взимку Росія може значно активізувати обстріл, через що багато українців можуть залишитися без світла та опалення.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Для мінімізації наслідків обстрілів МВС запропонувало громадянам уже зараз вжити таких заходів:

Придбайте кишенькові ліхтарі, запасні батареї, зовнішні акумулятори, свічки, портативні газові плитки та паливні таблетки тощо.

Підготуйте теплоізоляцію житла, усуньте протяги у вікнах та дверних отворах.

Забезпечте наявність достатньої кількості теплих ковдр, покривал та одягу для утеплення.

Сформуйте запас води та продовольства, що не потребує тривалого приготування.

Подбайте про наявність важливих медикаментів та особистих документів.

Підготуйте потрібну кількість палива.

Дізнайтеся про розташування найближчих пунктів непохитності. Інформацію про них можна знайти у мобільному додатку "Дія".

Відомство також підтвердило, що підрозділи ДСНС та Національної поліції перебувають у підвищеній готовності для швидкого відгуку на можливі екстрені ситуації.

Поради МВС щодо підготовки до відключень світла. Фото: МВС

Нагадаємо, що електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для того, щоб забезпечити потреби всіх побутових та юридичних споживачів. В "Укренерго" не бачать причин для того, щоб відключати світло, якщо не буде нових ворожих обстрілів.