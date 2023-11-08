Как подготовиться к отключениям электроэнергии зимой — советы МВД

Отключение электроэнергии. Фото: rau.ua

МВД Украины обратилось к гражданам с рекомендациями по подготовке к возможным перебоям в подаче электроэнергии, которые могут быть вызваны обстрелами противника в отношении украинской энергетической инфраструктуры в холодное время года. Зимой Россия может значительно активизировать обстрела, из-за чего многие украинцы могут остаться без света и отопления.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Подготовка к отключениям электроэнергии

Для минимизации последствий обстрелов МВД предложило гражданам уже сейчас принять следующие меры:

Приобретите карманные фонари, запасные батареи, внешние аккумуляторы, свечи, портативные газовые плитки, а также топливные таблетки и тому подобное.

Усильте теплоизоляцию жилья, устраните сквозняки в окнах и дверных проемах.

Обеспечьте наличие достаточного количества теплых одеял, покрывал и одежды для утепления.

Сформируйте запас воды и продовольствия, не требующего длительного приготовления.

Позаботьтесь о наличии важных медикаментов и личных документов.

Подготовьте необходимое количество топлива.

Узнайте расположение ближайших Пунктов Непоколебимости. Информацию о них можно найти в мобильном приложении "Дія".

Ведомство также подтвердило, что подразделения ГСЧС и Национальной полиции находятся в повышенной готовности для быстрого отклика на возможные экстренные ситуации.

Советы МВД по подготовке к отключениям света. Фото: МВД

Напомним, что электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для того, чтобы обеспечить потребности всех бытовых и юридических потребителей. В "Укрэнерго" не видят причин для того, чтобы отключать свет, если не будет новых вражеских обстрелов.