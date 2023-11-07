Ситуация в энергосистеме сегодня, 7 ноября — сколько населенных пунктов остаются без света

В Укрэнерго ответили, ждать ли отключения света в ближайшее время
Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для того, чтобы обеспечить потребности всех бытовых и юридических потребителей. В "Укрэнерго" не видят причин для того, чтобы отключать свет, если не будет новых вражеских обстрелов.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".
Отмечается, что лимитов по потреблению электричества не вводили. Если у человека нет электроэнергии, то ему нужно пересмотреть причины в личном кабинете потребителя или на сайте облэнерго.
Импорт и экспорт электроэнергии
Также сегодня, 7 ноября, импорт электроэнергии производится в дневные и вечерние часы, а именно из Словакии и Румынии.
"Общий объем 745 МВтч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 116 МВт", — говорится в сообщении.
Экспорт действует из Словакии, Молдовы и Румынии в ночные часы (суточный минимум потребления) объемом 2 256 МВтч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 384 МВт.
Сколько населенных пунктов остаются без света
Также в "Укрэнерго" добавили, что через боевые действия и другие причины без света остается 416 населенных пунктов Украины. В результате вражеских обстрелов есть повреждения в сетях облэнерго, а именно в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской и Херсонской областях.
"Аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных. По техническим причинам есть отключение в Сумской и Черниговской областях. Продолжаются ремонтные работы", — добавили в пресс-службе.
Напомним, 6 ноября во Львовской области без света оставалось около 76 тысяч потребителей из-за отключения линии "Укрэнерго".
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