Як правильно говорити "мати" чи "матір": мовознавець пояснив різницю між словами
Видатний український мовознавець Олександр Авраменко надав рекомендації з використанням слів "мати" та "матір" в українській мові. Обидва слова є формами одного терміна. Так, "мати" вказує на форму називного відмінка, тоді як "матір" на родовій.
Про це Авраменко розповіла в ефірі "Сніданок з 1+1".
Як правильно говорити "мати" або "матір"
Він навів приклад: "Якщо ми дивимось на зображення, ми бачимо "матір", але коли йдеться про те, хто тримає маленького Ісуса, це "мати".
Окремо мовознавець зупинився на слові "тато" у безлічі. За його словами, існує невизначеність щодо правильного наголосу. Однак він радить дотримуватись норм чинного правопису і говорити "татИ", а не "татА". Наприклад, "Щасливі татИ приходять за дітьми у дитсадок".
Нагадаємо, що багато громадян України досі називають українські гривні "рублями". Однак так називають валюту в Росії, яка розпочала жорстоку війну проти нашої країни.