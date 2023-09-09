Як правильно говорити "мати" чи "матір": мовознавець пояснив різницю між словами

Мати з дочкою. Фото: depositphotos.com

Видатний український мовознавець Олександр Авраменко надав рекомендації з використанням слів "мати" та "матір" в українській мові. Обидва слова є формами одного терміна. Так, "мати" вказує на форму називного відмінка, тоді як "матір" на родовій.

Про це Авраменко розповіла в ефірі "Сніданок з 1+1".

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Він навів приклад: "Якщо ми дивимось на зображення, ми бачимо "матір", але коли йдеться про те, хто тримає маленького Ісуса, це "мати".

Окремо мовознавець зупинився на слові "тато" у безлічі. За його словами, існує невизначеність щодо правильного наголосу. Однак він радить дотримуватись норм чинного правопису і говорити "татИ", а не "татА". Наприклад, "Щасливі татИ приходять за дітьми у дитсадок".

Нагадаємо, що багато громадян України досі називають українські гривні "рублями". Однак так називають валюту в Росії, яка розпочала жорстоку війну проти нашої країни.