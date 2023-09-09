Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Как правильно говорить "мати" или "матір": языковед объяснил разницу между словами arrow

Как правильно говорить "мати" или "матір": языковед объяснил разницу между словами

9 сентября 2023 13:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Как правильно говорить "мати" или "матір": языковед объяснил разницу между словами
Мать с дочерью. Фото: depositphotos.com
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Выдающийся украинский языковед Александр Авраменко предоставил рекомендации с использованием слов "мати" и "матір" в украинском языке. Оба слова являются формами одного термина. Да, "мати" указывает на форму именительного падежа, тогда как "матір" на родовой.

Об этом Авраменко рассказала в эфире "Сніданок з 1+1".

Читайте также:

Как правильно говорить "мати" или "матір"

Он привел пример: "Если мы смотрим на изображение, мы видим "матір", но когда речь идет о том, кто держит маленького Иисуса, это "мати".

Отдельно языковед остановился на слове "тато" во множестве. По его словам, существует неопределенность относительно правильного ударения. Однако он советует соблюдать нормы действующего правописания и говорить "татИ", а не "татА". Например, "Щасливі татИ приходять за дітьми у дитсадок".

Напомним, что многие граждане Украины до сих пор называют украинские гривни "рублями". Однако так называют валюту в России, которая начала жестокую войну против нашей страны.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

None

Значит ли военный учет женщин автоматическую мобилизацию

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз