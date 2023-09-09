Как правильно говорить "мати" или "матір": языковед объяснил разницу между словами

Мать с дочерью. Фото: depositphotos.com

Выдающийся украинский языковед Александр Авраменко предоставил рекомендации с использованием слов "мати" и "матір" в украинском языке. Оба слова являются формами одного термина. Да, "мати" указывает на форму именительного падежа, тогда как "матір" на родовой.

Об этом Авраменко рассказала в эфире "Сніданок з 1+1".

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Он привел пример: "Если мы смотрим на изображение, мы видим "матір", но когда речь идет о том, кто держит маленького Иисуса, это "мати".

Отдельно языковед остановился на слове "тато" во множестве. По его словам, существует неопределенность относительно правильного ударения. Однако он советует соблюдать нормы действующего правописания и говорить "татИ", а не "татА". Например, "Щасливі татИ приходять за дітьми у дитсадок".

Напомним, что многие граждане Украины до сих пор называют украинские гривни "рублями". Однако так называют валюту в России, которая начала жестокую войну против нашей страны.