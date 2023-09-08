Языковед Авраменко объяснил разницу между "дякую" и "спасибі"
Украинцы регулярно употребляют слова "дякую" и "спасибі". Однако некоторые сомневаются в правильности использования слова "спасибі" для выражения благодарности.
Есть ли действительно разница между этими словами, рассказал языковед Александр Авраменко на своем уроке.
Как правильно выражать благодарность
"Благодарность можно выражать словом "спасибі", которое живет в наших достопримечательностях с XVI века. Оно происходит от соединения слов "Спаси, Боже". Это соединение со временем срослось в одно слово "спасибі", — пояснил языковед.
Также он пояснил, что слово "спасибі" является более распространенной этикетной формой благодарности.
"Усилить благодарность можно словами "дуже" или "красно": дуже дякую или красно дякую" , — отметил языковед.
По его словам, обе формы выражения благодарности правильные.
"Неважно, какое из этих слов выберете Вы" , — подытожил Авраменко.
Напомним, правительство хочет переименовать Бровары и Запорожье: Авраменко дал оценку.