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Языковед Авраменко объяснил разницу между "дякую" и "спасибі"

8 сентября 2023 21:23
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Валерия Пержун
редактор
Языковед Авраменко объяснил разницу между "дякую" и "спасибі"
Языковед Александр Авраменко. Фото: google.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Украинцы регулярно употребляют слова "дякую" и "спасибі". Однако некоторые сомневаются в правильности использования слова "спасибі" для выражения благодарности.

Есть ли действительно разница между этими словами, рассказал языковед Александр Авраменко на своем уроке.

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Как правильно выражать благодарность

"Благодарность можно выражать словом "спасибі", которое живет в наших достопримечательностях с XVI века. Оно происходит от соединения слов "Спаси, Боже". Это соединение со временем срослось в одно слово "спасибі", — пояснил языковед.

Также он пояснил, что слово "спасибі" является более распространенной этикетной формой благодарности.

"Усилить благодарность можно словами "дуже" или "красно": дуже дякую или красно дякую" , — отметил языковед.

По его словам, обе формы выражения благодарности правильные.

"Неважно, какое из этих слов выберете Вы" , — подытожил Авраменко.

Напомним, правительство хочет переименовать Бровары и Запорожье: Авраменко дал оценку.

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