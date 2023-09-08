Языковед Авраменко объяснил разницу между "дякую" и "спасибі"

Языковед Александр Авраменко. Фото: google.com

Украинцы регулярно употребляют слова "дякую" и "спасибі". Однако некоторые сомневаются в правильности использования слова "спасибі" для выражения благодарности.

Есть ли действительно разница между этими словами, рассказал языковед Александр Авраменко на своем уроке.

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Как правильно выражать благодарность

"Благодарность можно выражать словом "спасибі", которое живет в наших достопримечательностях с XVI века. Оно происходит от соединения слов "Спаси, Боже". Это соединение со временем срослось в одно слово "спасибі", — пояснил языковед.

Также он пояснил, что слово "спасибі" является более распространенной этикетной формой благодарности.

"Усилить благодарность можно словами "дуже" или "красно": дуже дякую или красно дякую" , — отметил языковед.

По его словам, обе формы выражения благодарности правильные.

"Неважно, какое из этих слов выберете Вы" , — подытожил Авраменко.

Напомним, правительство хочет переименовать Бровары и Запорожье: Авраменко дал оценку.