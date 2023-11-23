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Як розблокувати кордони і мирний план Трампа, корупція у парламенті — ефір Новини.LIVE

23 листопада 2023 08:24
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Як розблокувати кордони і мирний план Трампа, корупція у парламенті — ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В ефірі телеканалу Новини.LIVE поговоримо про те, як розблокувати польсько-український кордон. Також прокоментуємо слова Зеленського про його готовність вислухати мирний план Дональда Трампа.

Подивитися ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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Про що ефір

Напружена ситуація на польсько-українському кордоні через страйк польських перевізників. Володимир Зеленський заявив, за яких умов він буде готовий ознайомитись з "мирним планом" Дональда Трампа. Як побороти корупцію в парламенті?

Про це та не тільки поговоримо із гостями студії Новини.LIVE. Ними стали: Ростислав Балабан — політолог, Андрій Демченко — речник Державної прикордонної служби України, Пьотр Кульпа — польський експерт, колишній член уряду Польщі, Юрій Камельчук — народний депутат, "Слуга народу", Сергій Євтушок — народний депутат України, "Батьківщина".

Нагадаємо, експерт бюро аналізу та політики Віктор Бобиренко став гостем студії Новини.LIVE. Він дав інтерв'ю ведучому каналу Віталію Прудиусу, під час якого вони обговорили суспільно-політичні питання.

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