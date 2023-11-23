Как разблокировать границы и мирный план Трампа, коррупция в парламенте — эфир Новини.LIVE
В эфире телеканала Новини.LIVE поговорим о том, как разблокировать польско-украинскую границу. Также прокомментируем слова Зеленского о его готовности выслушать мирный план Дональда Трампа.
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О чем эфир
Напряженная ситуация на польско-украинской границе из-за забастовки польских перевозчиков. Владимир Зеленский заявил, при каких условиях он будет готов ознакомиться с "мирным планом" Дональда Трампа. Как побороть коррупцию в парламенте?
Об этом и не только поговорим с гостями студии Новини.LIVE. Ими стали: Ростислав Балабан — политолог, Андрей Демченко — представитель Государственной пограничной службы Украины, Петр Кульпа — польский эксперт, бывший член правительства Польши, Юрий Камельчук — народный депутат, "Слуга народа", Сергей Евтушок — народный депутат Украины, "Батькивщина".
Напомним, эксперт бюро анализа и политики Виктор Бобиренко стал гостем студии Новини.LIVE. Он дал интервью ведущему каналу Виталию Прудиусу, в ходе которого они обсудили общественно-политические вопросы.
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