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Зміна дій РФ на фронті та розслабленість нардепів у ВР — ефір Новини.LIVЕ

22 листопада 2023 19:32
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зміна дій РФ на фронті та розслабленість нардепів у ВР — ефір Новини.LIVЕ
Колаж Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Експерт бюро аналізу та політики Віктор Бобиренко став гостем студії Новини.LIVE. Він дав інтерв'ю ведучому каналу Віталію Прудиусу, під час якого вони обговорили суспільно-політичні питання.

Подивитися ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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Про що ефір

Експерт Віктор Бобиренко разом з ведучим обговорили нещодавні візити до Києва міністрів західних країн та найближчу зустріч у Рамштайні.

Також вони розмірковували про те, як зміняться дії РФ на фронті після виборів та до чого варто готуватися Україні.

Крім того, фахівець пофантазував на тему можливого в Україні зараз Майдану-3 та які рішення треба ухвалити, щоб цього точно не сталось.

Своєю чергою учасники розмови відзначили продовження масової корупції у Верховній Раді та розслабленість народних депутатів через відсутність журналістського контролю.

Нагадаємо, раніше засновник аналітичної платформи "Михайлівський клуб" Владислав Оленченко став новим героєм інтерв’ю ведучого каналу Віталія Прудиуса на Новини.LIVE. Під час інтерв’ю експерт обговорив з ведучим різні актуальні теми, які стосуються України. 

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