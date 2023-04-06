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Як розподілити 1 млрд євро на боєприпаси для України: ЄС досі визначається

6 квітня 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У ЄС не змогли визначитись, як витратити 1 млрд євро на боєприпаси для України
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Посли Європейського союзу на зустрічі у середу, 5 квітня, не змогли порозумітися щодо плану з закупівлі боєприпасів для України.

Про це пише видання Politico.

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Як пише видання, посли не змогли домовитись, з ким укладатимуться контракти на виробництво боєприпасів. Одні пропонували, щоб це були тільки компанії ЄС, інші, щоб контракти укладались й зовнішніми виробниками.

Попередньо, Франція, Греція та Кіпр підтримують перший варіант, вони не хочуть, аби кошти потрапили в Туреччину.

Окрім цього посли не змогли дійти згоди й у питанні передання Україні боєприпасів із власних складів. Очікується, що відповідний юридичний документ буде опублікований наступного тижня.

На додаток, існує занепокоєння, що оборонній промисловості ЄС бракує потужностей для швидкого виготовлення бажаної кількості снарядів.

Нагадаємо, маючи потужну західну зброю, нещодавно сформовані штурмові підрозділи та навіть відновлений батальйон "Азов", Україна готова до критичного весняного контрнаступу. Але подолання втрат і підтримання мотивації втомлених від війни військ буде суворим випробуванням.

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