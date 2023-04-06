Как распределить 1 млрд евро на боеприпасы для Украины: ЕС до сих пор определяется

В ЕС не смогли определиться, как потратить 1 млрд евро на боеприпасы для Украины

Послы Европейского союза на встрече в среду, 5 апреля, не смогли найти общий язык о плане по закупке боеприпасов для Украины.

Об этом пишет издание Politico.

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Как пишет издание, послы не смогли договориться, с кем будут заключаться контракты на производство боеприпасов. Одни предлагали, чтобы это были только компании ЕС, другие чтобы контракты заключались и внешними производителями.

Предварительно Франция, Греция и Кипр поддерживают первый вариант, они не хотят, чтобы средства попали в Турцию.

Кроме этого послы не смогли прийти к согласию и в вопросе передачи Украине боеприпасов из собственных складов. Ожидается, что соответствующий юридический документ будет опубликован на следующей неделе.

Вдобавок, существует обеспокоенность, что оборонной промышленности ЕС не хватает мощностей для быстрого изготовления желаемого количества снарядов.

Напомним, имея мощное западное оружие, недавно сформированные штурмовые подразделения и даже восстановленный батальон "Азов", Украина готова к критическому весеннему контрнаступлению. Но преодоление потерь и поддержание мотивации уставших от войны войск будет суровым испытанием.