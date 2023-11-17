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Як ШІ допомагає Україні у пошуку зниклих безвісти — омбудсмен розкрив деталі

17 листопада 2023 14:44
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба
Пошук зниклих безвісти українців довірили штучному інтелекту — як це працює
Пошук зниклих безвісти українців. Колаж: Новини.LIVE
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба

Україна, борючись у повномасштабній війні з росією, впроваджує передові технології для вирішення низки складних завдань, включаючи одне з найважливіших — пошук зниклих безвісти громадян. Зокрема під час війни наша держава використовує штучний інтелект для пошуку осіб, чиє місцеперебування невідоме.

Як саме Україна шукає зниклих безвісти, розповів Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

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Пошук зниклих безвісти українців довірили штучному інтелекту — як це працює
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: Facebook / Дмитро Лубінець

Так, ШІ може допомагати у пошуку зниклих безвісти, надаючи ефективні інструменти для аналізу великих обсягів даних та зображень.

За словами омбудсмена, найбільше ШІ допомагає розпізнаючи обличчя людей, чиї долі залишились невідомими в умовах конфлікту та небезпеки.

Дмитро Лубінець також зазначив, що ШІ використовується для розв'язання наступних проблемних питань:

  • загрози конфіденційності та кібербезпеки;
  • дезінформації;
  • посилення втручання у конфіденційність.

Він також наголосив на необхідності дотримання правил етики та прав людини при застосуванні штучного інтелекту.

"Варто не забувати, що мета штучного інтелекту — це передусім сприяння розвитку людини, суспільства, держави. І врахування інтересів, прав і свобод людини має бути найважливішим у цій сфері", — підкреслив Уповноважений ВРУ з прав людини.

Крім цього, за його словами, в Україні проводяться активні дії у напрямку використання штучного інтелекту:

  • Національна асоціація адвокатів України запустила Робочу групу з питань правового регулювання штучного інтелекту;
  • Міністерство цифрової трансформації організовує стратегічні сесії "Створення правової бази для штучного інтелекту в Україні";
  • Також ведуться обговорення та дослідження проєктів, що стосуються приватності та кібербезпеки, боротьби з дезінформацією та захисту особистої приватності.

Раніше ми повідомляли, що генпрокурор України Андрій Костін розповів, скільки українських дітей вкрали окупанти та з яких областей України найбільше.

Нагадаємо, ми писали, Офіс генпрокурора буде використовувати штучний інтелект для доведення злочинів росії.

Також ми розповідали, скільки українців вважаються зниклими безвісти за особливих обставин.

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