Пошук зниклих безвісти українців довірили штучному інтелекту — як це працює

Як ШІ допомагає Україні у пошуку зниклих безвісти — омбудсмен розкрив деталі
Україна, борючись у повномасштабній війні з росією, впроваджує передові технології для вирішення низки складних завдань, включаючи одне з найважливіших — пошук зниклих безвісти громадян. Зокрема під час війни наша держава використовує штучний інтелект для пошуку осіб, чиє місцеперебування невідоме.
Як саме Україна шукає зниклих безвісти, розповів Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
Так, ШІ може допомагати у пошуку зниклих безвісти, надаючи ефективні інструменти для аналізу великих обсягів даних та зображень.
За словами омбудсмена, найбільше ШІ допомагає розпізнаючи обличчя людей, чиї долі залишились невідомими в умовах конфлікту та небезпеки.
Дмитро Лубінець також зазначив, що ШІ використовується для розв'язання наступних проблемних питань:
- загрози конфіденційності та кібербезпеки;
- дезінформації;
- посилення втручання у конфіденційність.
Він також наголосив на необхідності дотримання правил етики та прав людини при застосуванні штучного інтелекту.
"Варто не забувати, що мета штучного інтелекту — це передусім сприяння розвитку людини, суспільства, держави. І врахування інтересів, прав і свобод людини має бути найважливішим у цій сфері", — підкреслив Уповноважений ВРУ з прав людини.
Крім цього, за його словами, в Україні проводяться активні дії у напрямку використання штучного інтелекту:
- Національна асоціація адвокатів України запустила Робочу групу з питань правового регулювання штучного інтелекту;
- Міністерство цифрової трансформації організовує стратегічні сесії "Створення правової бази для штучного інтелекту в Україні";
- Також ведуться обговорення та дослідження проєктів, що стосуються приватності та кібербезпеки, боротьби з дезінформацією та захисту особистої приватності.
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