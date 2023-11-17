Поиск пропавших без вести украинцев доверили ИИ — как это работает

Поиск пропавших без вести украинцев. Коллаж: Новини.LIVE

Украина, борясь в полномасштабной войне с россией, внедряет передовые технологии для решения ряда сложных задач, включая одну из важнейших — поиск пропавших без вести граждан. В частности, во время войны наше государство использует искусственный интеллект для поиска лиц, чье местонахождение неизвестно.

Как именно Украина ищет пропавших без вести, рассказал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Читайте также:

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: Facebook/Дмитрий Лубинец

Так, ИИ может помогать в поиске пропавших без вести, предоставляя эффективные инструменты для анализа больших объемов данных и изображений.

По словам омбудсмена, больше всего ИИ помогает распознавая лица людей, чьи судьбы остались неизвестными в условиях конфликта и опасности.

Дмитрий Лубинец также отметил, что ИИ используется для решения следующих проблемных вопросов:

угрозы конфиденциальности и кибербезопасности;

дезинформации;

усиления вмешательства в конфиденциальность.

Он также отметил необходимость соблюдения правил этики и прав человека при применении искусственного интеллекта.

"Следует не забывать, что цель искусственного интеллекта — это, прежде всего, содействие развитию человека, общества, государства. И учет интересов, прав и свобод человека должен быть важнейшим в этой сфере", — подчеркнул Уполномоченный ВРУ по правам человека.

Кроме этого, по его словам, в Украине проводятся активные действия по использованию искусственного интеллекта:

Национальная ассоциация адвокатов Украины запустила рабочую группу по правовому регулированию искусственного интеллекта;

Министерство цифровой трансформации организует стратегические сессии "Создание правовой базы искусственного интеллекта в Украине";

Также ведутся обсуждения и исследования проектов, касающихся конфиденциальности и кибербезопасности, борьбы с дезинформацией и защиты личной конфиденциальности.

Ранее мы сообщали, что генпрокурор Украины Андрей Костин рассказал, сколько украинских детей украли окупанты и из каких областей Украины больше всего.

Напомним, мы писали, Офис генпрокурора будет использовать искусственный интеллект для доказывания преступлений россии.

Также мы рассказывали, сколько украинцев считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах.