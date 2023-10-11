Як суди карають ухилянтів за спробу втекти з України від мобілізації

Затримання 18 чоловіків-ухилянтів в Одеській області. Фото: ДПСУ

Які вердикти виносять українські суди військовозобов'язаним чоловікам, які намагаються перетнути український кордон під час війни. За наявними даними, вони вдаються до будь-яких засобів, інколи навіть до нелегальних.

Про це йдеться у розслідуванні телеканалу Еспресо.TV.

Читайте також:

Хабарі

12 вересня чоловік намагався потрапити в Польщу через Рава-Руську. Аби прикордонник його випустив, вклав 500 доларів у паспорт. Однак прикордонник від хабаря відмовився та викликав поліцію. Горе-ухилянт підписав з прокурором угоду про визнання винуватості. Жовківський районний суд покарав його штрафом у розмірі 17 000 гривень. А гроші хабарника конфіскували у дохід держави.

Джерело: Єдиний держреєстр судових рішень

Таким самим штрафом Жовківський суд покарав одесита, який намагався дати прикордоннику 150 доларів хабаря, аби той його випустив. Ті гроші теж конфіскували. 17 тис. грн штрафу і конфіскацію 100 євро для прикордонника присудили також уродженцю села Остки Рокитнівського району Рівненщини. Він намагався виїхати до Польщі через Краковець.

Джерело: Єдиний держреєстр судових рішень

Підробка документів

20 вересня 2023 року уродженець Кам'янського на Дніпропетровщині намагався виїхати до Польщі через Шегині як багатодітний батько. З'ясувалося, що на його утриманні є лише одна дитина, а ще двох він собі "домалював". Ухилянт знайшов в інтернеті бланки свідоцтва про народження і самотужки виготовив фальшиві свідоцтва на двох дітей. За це він відбувся штрафом у розмірі 11 900 грн.

Джерело: Єдиний держреєстр судових рішень

Таким самим штрафом відбувся киянин, який через Шегині хотів виїхати з підробленим посвідченням військовозобов’язаного та довідкою ВЛК про непридатність до військової служби.

Джерело: Єдиний держреєстр судових рішень

А чоловік із села Чаплі Старосамбірського району Львівської області підробив пенсійне посвідчення, видане начебто на підставі інвалідності. З ним він намагався виїхати за кордон через Смільницю, але його викрили. Старосамбірський райсуд покарав його штрафом у розмірі 10 200 грн.

Нелегальна спроба дорівнює умовному терміну

Житель села Ридомиль Кременецького району Тернопільської області у квітні цього року намагався вивезти ухилянта через пункт пропуску Шегині у багажнику мікроавтобуса, однак прикордонники його викрили. Мостиський райсуд призначив йому три роки позбавлення волі, але звільнив від виконання покарання з іспитовим терміном 2 роки.

Джерело: Єдиний держреєстр судових рішень

Житель Великих Мостів у 2022 році кілька разів їздив до Польщі за підробленим пенсійним посвідченням ІІІ групи інвалідності. Схоже, це додало йому впевненості, і вже у 2023 році він через спільника допоміг виготовити липові пенсійні посвідчення ІІІ групи інвалідності ще одинадцяти особам. Ба більше, він особисто вивіз липових інвалідів до Польщі своїм мікроавтобусом. Викрили його на початку травня, коли чоловік намагався переправити до Польщі чергового ухилянта, якого просто заховав у авто. Жовківський райсуд визнав його винним відразу за декількома статтями та призначив чоловікові покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з трирічним іспитовим терміном. Також він має сплатити на користь держави витрати за проведення судових експертиз у загальному розмірі 4 302 грн.

Джерело: Єдиний держреєстр судових рішень

Нагадаємо, що не так давно в Одеській області прикордонники затримали чергову групу ухилянтів, які намагалися незаконно потрапити до Молдови. А на Закарпатті виявили 13 ухилянтів, які на дитячому надувному колі хотіли переплисти Тису, аби втекти до Румунії.