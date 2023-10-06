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Пливли на дитячому надувному колі: на Закарпатті затримали групу втікачів до ЄС

6 жовтня 2023 18:46
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Пливли на дитячому надувному колі: на Закарпатті затримали групу втікачів до ЄС
Частина затриманих втікачів. Фото: "Західний кордон"
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Українські прикордонники затримали на кордоні є країнами ЄС 13 нелегальних порушників кордону. Інцидент трапився на Закарпатті.

Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.

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За допомогою оперативно-розшукового підрозділу прикордонники затримали за 300 метрів до угорського кордону шістьох жителів Закарпаття. Ще чотирьох затримали через спрацювання фотопастки.

Затримані ДПСУ нелегали.
Затримані ухилянти. Джерело: "Західний кордон"

На румунському кордоні затримали двох буковинців. Чоловіки планували перепливати Тису на дитячих надувних колах, запаслися грошовими коштами та сміттєвими пакетами для пакування речей. Нелегали планували втекти до Польщі. Також затримали ще одного "водолаза".

Затримані нелегали в Україні
Затримані буковинці. Джерело: "Західний кордон"
Конфісковані гроші у ДПСУ
Конфіскована сума грошей. Джерело: "Західний кордон"

"Усі троє "плавців" не мали жодного уявлення, якої складності перепону вони планували долати. Тому не могли пояснити своїх мотивів", — розповідають прикордонники. 

затримані ДПСУ нелегали
Затриманий нелегал. Джерело: "Західний кордон"

Для з’ясування усіх обставин та складання протоколів про адмінправопорушення, передбаченого ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", затриманих доставили до прикордонних підрозділів.

Нагадаємо, що раніше прикордонники на Одещині затримали 10 ухилянтів, які хотіли втекти у Молдову. На львівському пункті пропуску було затримано чоловіка, в якого знайшли гаджетів на два мільйони гривень. А до 2026 року в Україні з'явиться декілька нових пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС. 

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