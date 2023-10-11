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Как суды наказывают уклонистов за попытку сбежать из Украины от мобилизации

11 октября 2023 21:23
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Как суды наказывают уклонистов за попытку сбежать из Украины от мобилизации
Задержание 18 мужчин-уклонистов в Одесской области. Фото: ГПСУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Какие вердикты выносят украинские суды военнообязанным мужчинам, пытающимся пересечь украинскую границу во время войны. По имеющимся данным, они прибегают к любым средствам, иногда даже нелегальным.

Об этом говорится в расследовании телеканала Эспрессо.TV.

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Взятки

12 сентября мужчина пытался попасть в Польшу через Рава-Русскую. Чтобы пограничник его выпустил, вложил 500 долларов в паспорт. Однако пограничник от взятки отказался и вызвал полицию. Горе-уклонист подписал с прокурором соглашение о признании виновности. Жовковский районный суд наказал его штрафом в размере 17 000 гривен. А деньги взяточника конфисковали в доход государства.

Как суды наказывают уклоняющихся за попытку бежать из Украины от мобилизации
Источник: Единый госреестр судебных решений

Таким же штрафом Жовковский суд наказал одессита, пытавшегося дать пограничнику 150 долларов взятки, чтобы тот его выпустил. Эти деньги тоже конфисковали. 17 тыс. грн штрафа и конфискацию 100 евро для пограничника присудили также уроженцу села Остки Рокитновского района Ровенской области. Он пытался уехать в Польшу через Краковец.

Как суды наказывают уклоняющихся за попытку бежать из Украины от мобилизации
Источник: Единый госреестр судебных решений

Подделка документов

20 сентября 2023 уроженец Каменского Днепропетровской области пытался выехать в Польшу через Шегини как многодетный отец. Выяснилось, что на его иждивении есть только один ребенок, а еще двоих он себе "дорисовал". Уклоняющий нашел в интернете бланки свидетельства о рождении и самостоятельно изготовил фальшивые свидетельства на двоих детей. За это он отделался штрафом в размере 11 900 грн.

Как суды наказывают уклоняющихся за попытку бежать из Украины от мобилизации
Источник: Единый госреестр судебных решений

Таким же штрафом отделался киевлянин, который через Шегини хотел уехать с поддельным удостоверением военнообязанного и справкой ВВК о непригодности к военной службе.

Как суды наказывают уклоняющихся за попытку бежать из Украины от мобилизации
Источник: Единый госреестр судебных решений

А мужчина из села Чапли Старосамборского района Львовской области подделал пенсионное удостоверение, выданное вроде бы на основании инвалидности. С ним он пытался выехать за границу через Смельницу, но его разоблачили. Старосамборский райсуд приговорил его к штрафу в размере 10 200 грн.

Нелегальная попытка равняется условному сроку

Житель села Рыдомыль Кременецкого района Тернопольской области в апреле этого года пытался вывезти уклониста через пункт пропуска Шегини в багажнике микроавтобуса, однако пограничники его разоблачили. Мостиский райсуд назначил ему три года лишения свободы, но освободил от исполнения наказания с испытательным сроком 2 года.

Как суды наказывают уклоняющихся за попытку бежать из Украины от мобилизации
Источник: Единый госреестр судебных решений

Житель Великих Мостов в 2022 году несколько раз ездил в Польшу за поддельным пенсионным удостоверением ІІІ группы инвалидности. Похоже, это придало ему уверенности, и уже в 2023 году он через сообщника помог изготовить липовые пенсионные удостоверения ІІІ группы инвалидности еще одиннадцати человек. Более того, он лично вывез липовых инвалидов в Польшу своим микроавтобусом. Разоблачили его в начале мая, когда мужчина пытался переправить в Польшу очередного уклониста, которого просто спрятал в авто. Жолковский райсуд признал его виновным сразу по нескольким статьям, и назначил мужчине наказание в виде пяти лет лишения свободы с трехлетним испытательным сроком. Также он должен оплатить в пользу государства расходы на проведение судебных экспертиз в общем размере 4 302 грн.

Как суды наказывают уклоняющихся за попытку бежать из Украины от мобилизации
Источник: Единый госреестр судебных решений

Напомним, что недавно в Одесской области пограничники задержали очередную группу уклонистов, пытавшихся незаконно попасть в Молдову. А в Закарпатье обнаружили 13 уклонистов, которые на детском надувном круге хотели переплыть Тису, чтобы бежать в Румынию.

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