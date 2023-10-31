Відключення світла в Україні — як правильно підготуватися і що варто купити

Відключення світла в Україні. Фото: stock.adobe.com

З настанням опалювального сезону та перших морозів зростає ризик нових ворожих ударів по українській енергосистемі. Та навіть якщо росія не буде масово обстрілювати українські міста, громадян все одно попереджають про можливі віялові відключення електроенергії. Тож, кожному слід підготуватися до можливих блекаутів, щоб вони не застали зненацька.

Як підготуватися до відключень світла 2023 року, що слід обов'язково зробити та чим запастися, розповідаємо далі в нашому матеріалі.

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1. Світло

Звичайно, перш за все, треба подбати про джерела світла, щоб не довелося сидіти у темряві. Це можуть бути:

ліхтарики;

лампочки з акумуляторами;

світлодіодні лампи;

лампи на сонячних батареях

свічки;

гірлянди на батарейках;

лампи, які працюють від павербанків тощо.

2. Живлення

Обов'язково зробіть запас батарейок різних розмірів. Вони стануть у пригоді, особливо якщо ви користуєтеся ліхтариками.

Щоб залишатися на зв'язку, мати доступ до новин, чи змогу розслабитися та подивитися цікавий фільм або послухати музику, варто запастися зарядними пристроями. Звичайно, найкраще мати кілька павербанків, ними можна підзарядити телефон, ноутбук або ввімкнути ліхтарик.

Краще купувати павербанки на 20-30 тис. міліампер/годин. Довіряйте перевіреним виробникам та фірмам, не варто купувати дешеві китайські пристрої, у кращому випадку вони просто не будуть нормально працювати, у гіршому — можуть принести шкоду.

Якщо є можливість, краще придбати зарядну станцію, ціни бувають різні й на ринку представлені економ варіанти. Таким чином можна буде вмикати холодильник або ж електроплиту для приготування їжі.

Також, якщо є можливість, запасіться акумуляторними або сонячними батареями, іншими пристроями, що дозволять заряджати життєво необхідну техніку.

Якщо ви живите у приватному будинку, можна придбати дизельний чи бензиновий генератор. Проте, пам'ятайте про правила безпеки, зокрема не запускайте генератор у будинку чи гаражі, не підключайте його до домашньої електричної системи.

3. Захист техніки

Не завадить придбати спеціальні пристрої, які захищають ґаджети від перепадів напруги, що часто трапляється під час відключень електроенергії.

4. Тепло

Не рідко під час блекаутів зникає не тільки світло, а й вода, опалення, газ. Тож, треба подбати обов'язково про тепло у будинку, утеплити вікна, вхідні двері.

Варто обробити герметиком шпарини у вікнах, використати ущільнювач, аби запобігти втраті тепла. Таку ж процедуру варто провести й з вхідними дверима.

Підготуйте теплий одяг (зокрема, термобілизну) і ковдри на випадок, якщо буде холодно. Якщо є змога, придбайте альтернативні засоби обігріву, які не потребують електроенергії.

Заздалегідь дізнайтеся, де розташовані найближчі "Пункти незламності" на випадок, якщо ваші ґаджети розрядяться, зникне зв'язок або теплопостачання. Дізнайтеся адреси кафе чи магазинів, які мають автономні генератори.

Жінка готує їжу без світла. Фото: ЕРА

Що обов'язково слід зробити до відключень світла

Візьміть за правило завжди тримати телефон зарядженим. Перевіряйте чи заряджені павербанки, ноутбук, ліхтарики тощо. Тримайте повним бензобак вашого автомобіля, адже насоси АЗС потребують електроенергії для своєї роботи, тож у разі відключення світла можуть не працювати. Відкладіть готівку, адже за відсутності електроенергії не працюватимуть банкомати й банківські термінали. Підготуйте технічну й питну воду на кілька днів. З’ясуйте, де поблизу є бювети. Підготуйте їжу тривалого зберігання, швидкого приготування, сублімовану їжу на кілька днів. Запасіться продуктами, які не потребують термічного оброблення — консерви, крекери, хлібці тощо. Якщо у вас лише електрична плита, придбайте портативну (туристичну) газову плиту чи пальник, завчасно підготуйте термоси з теплими напоями чи супом. Придбайте лід або заморозьте пластикові контейнери з водою, щоб їжа у холодильнику та морозилці не зіпсувалася при довготривалій відсутності світла. Зауважимо, що заповнена морозильна камера зберігатиме температуру близько 48 год.

Світло під час блекауту. Фото: freepik.com

Що купити на випадок відключень світла

Варто зробити запаси найнеобхідніших речей. Пропонуємо наступний список, який допоможе легше пережити кілька денну відсутність світла:

сірники;

запальничка;

батарейки;

свічки;

лампи з акумуляторами;

світлодіодні лампи;

ліхтарі на батарейках;

павербанки;

термоси;

чайник на акумуляторі;

грілки;

сумка-холодильник;

портативна газова плита, туристичний примус (пальник);

теплий одяг;

радіоприймач на батарейках;

ліки, які ви постійно приймаєте, жарознижувальні та препарати від розладів травлення.

Жінка готує їжу під час болекауту. Фото: google.com

Якими продуктами варто запастися на випадок відключень електроенергії

Можна вже зараз почати купувати продукти тривалого зберігання. Зокрема це:

крупи;

борошно;

м'ясні та рибні консерви;

різна консервація;

засолене сало;

сіль;

цукор;

соняшникова олія;

сушені бобові;

сушені ягоди та фрукти;

сухарі або хлібці;

шоколад та інші солодощі;

туристичні пайки.

Не варто забувати й про технічну та питну воду.

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