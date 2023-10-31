Отключение света в Украине — как правильно подготовиться и что стоит купить

Отключение света в Украине. Фото: stock.adobe.com

С наступлением отопительного сезона и первых морозов увеличивается риск новых вражеских ударов по украинской энергосистеме. Но даже если россия не будет массово обстреливать украинские города, граждан все равно предупреждают о возможных веерных отключениях электроэнергии. Поэтому каждому следует подготовиться к возможным блекаутам, чтобы они не застали врасплох.

Как подготовиться к отключениям света в 2023 году, что нужно обязательно сделать и чем запастись, рассказываем далее в нашем материале.

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1. Свет

Конечно, прежде всего, нужно позаботиться об источниках света, чтобы не пришлось сидеть в темноте. Это могут быть:

фонарики;

лампочки с аккумуляторами;

светодиодные лампы;

лампы на солнечных батареях

свечи;

гирлянды на батарейках;

лампы, работающие от павербанков и т.д.

2. Питание

Обязательно сделайте запас батареек разных размеров. Они пригодятся, особенно если вы пользуетесь фонариками.

Чтобы оставаться на связи, иметь доступ к новостям, расслабиться и посмотреть интересный фильм или послушать музыку, стоит запастись зарядными устройствами. Конечно, лучше всего иметь несколько повербанков, ими можно подзарядить телефон, ноутбук или включить фонарик.

Лучше покупать повербанки на 20-30 тыс. миллиампер/часов. Доверяйте проверенным производителям и фирмам, не стоит покупать дешевые китайские устройства, в лучшем случае они просто не будут нормально работать, в худшем — могут принести вред.

Если есть возможность, лучше приобрести зарядную станцию, цены бывают разные и на рынке представлены эконом варианты. Таким образом можно будет включать холодильник или электроплиту для приготовления пищи.

Также, если есть возможность, запаситесь аккумуляторными или солнечными батареями, другими устройствами, позволяющими заряжать жизненно необходимую технику.

Если вы живете в частном доме, можно купить дизельный или бензиновый генератор. Однако помните о правилах безопасности, в частности, не запускайте генератор в доме или гараже, не подключайте его к домашней электрической системе.

3. Защита техники

Не мешает приобрести специальные устройства, защищающие гаджеты от перепадов напряжения, часто встречающихся при отключениях электроэнергии.

4. Тепло

Не редко во время блекаутов исчезает не только свет, но и вода, отопление, газ. Поэтому нужно позаботиться обязательно о тепле в доме, утеплить окна, входные двери.

Следует обработать герметиком щели в окнах, использовать уплотнитель, чтобы предотвратить потерю тепла. Такую же процедуру следует провести и с входной дверью.

Подготовьте теплую одежду (в частности, термобелье) и одеяла на случай, если будет холодно. Если есть возможность, приобретите альтернативные средства обогрева, не требующие электроэнергии.

Заранее узнайте, где расположены ближайшие "Пункты несокрушимости" на случай, если ваши гаджеты разрядятся, исчезнет связь или теплоснабжение. Узнайте адреса кафе или магазинов с автономными генераторами.

Женщина готовит еду без света. Фото: ЭРА

Что обязательно следует сделать до отключения света

Возьмите за правило всегда держать телефон заряженным. Проверяйте заряженные ли павербанки, ноутбук, фонарики и т.д. Держите полным бензобак вашего автомобиля, ведь насосы АЗС нуждаются в электроэнергии для своей работы, так что в случае отключения света могут не работать. Отложите наличные деньги, ведь при отсутствии электроэнергии не будут работать банкоматы и банковские терминалы. Подготовьте техническую и питьевую воду на несколько дней. Выясните, где поблизости есть бюветы. Подготовьте пищу длительного хранения, быстрого приготовления, сублимированную пищу на несколько дней. Запаситесь продуктами, не требующими термической обработки — консервы, крекеры, хлебцы и т.д. Если у вас только электрическая плита, приобретите портативную (туристическую) газовую плиту или горелку, заранее подготовьте термосы с теплыми напитками или супом. Приобретите лед или заморозьте пластиковые контейнеры с водой, чтобы пища в холодильнике и морозилке не испортилась при длительном отсутствии света. Заметим, что заполненная морозильная камера будет сохранять температуру около 48 часов.

Свет во время блекаута. Фото: freepik.com

Что купить на случай отключений света

Следует сделать запасы самых необходимых вещей. Предлагаем следующий список, который поможет легче пережить несколько дневное отсутствие света:

спички;

зажигалка;

батарейки;

свечи;

лампы с аккумуляторами;

светодиодные лампы;

фонари на батарейках;

павербанки;

термосы;

чайник на аккумуляторе;

грелки;

сумка-холодильник;

портативная газовая плита;

теплая одежда;

радиоприемник на батарейках;

лекарство, которое вы постоянно принимаете, жаропонижающее и препараты от расстройств пищеварения.

Женщина готовит еду во время болекаута. Фото: google.com

Какими продуктами следует запастись на случай отключений электроэнергии

Можно уже сейчас начать покупать продукты длительного хранения. В частности это:

крупы;

мука;

мясные и рыбные консервы;

разная консервация;

засоленное сало;

соль;

сахар;

подсолнечное масло;

сушеные бобовые;

сушеные ягоды и фрукты;

сухари или хлебцы;

шоколад и другие сладости;

туристические пайки.

Не стоит забывать и о технической и питьевой воде.

Ранее мы сообщали, что мобильные операторы рассказали, как готовятся к возможным длительным отключениям электроэнергии и смогут ли украинцы звонить по телефону.

Напомним, мы публиковали рейтинг самых лучших зарядных станций, которые можно приобрести на случай блэкаута.