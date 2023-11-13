Як вакцинуватися від гепатиту А в Україні — поради від головного санлікаря

Хвора дівчина у лікарні. Фото: Суспільне Вінниця

В Україні зафіксували спалах гепатиту А. Його легко можна підхопити від іншої людини. Головний санітарний лікар України розповів про шляхи вакцинації вірусу, а також дав поради як запобігти хворобі.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив Ігор Кузін.

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За словами Кузіна, вакцина проти гепатиту А — це добровільне щеплення. У людини, яка отримала повний курс вакцинації, сформується довічний імунітет. Він також додав, що обов'язковим є отримання саме двох доз вакцин, як для дітей, так і дорослих.

Шляхи вакцинації проти гепатиту А:

Звернутися до приватного закладу охорони здоров'я. У лікарнях майже завжди є певна кількість вакцин і людина одразу може зробити щеплення. Придбати вакцину в аптечці і вакцинуватися у свого сімейного лікаря. Для транспортування вакцини потрібно використовувати сумку з холодовими елементами. Вакцинація в екстрених випадках. Мобільні бригади роблять щеплення в осередках захворювання.

Поради як запобігти хворобі

Санітарний лікар наголосив на якості питної води. Він радить використовувати лише кип'ячену або куплену воду в пляшках. Кузін звертає увагу, що вірус передається також через харчові продукти.

"Не рекомендується використовувати продукти або взагалі користуватися ринками, які не мають для цього відповідного обладнання або приміщень. Тобто стихійні або несанкціоновані ринки перебувають під забороною", — сказав Кузін.

Важливою також є правильна обробка рук. Руки треба помити з милом і дезінфікувати їх. Якщо у родині чи в близькому оточенні хтось захворів, то варто обмежити спілкування з хворим, а також розділити посуд, яким користуються в побуті і дезінфікувати його. Овочі та фрукти теж потрібно обробляти кип'ятком, щоб знешкодити віруси та бактерії.

Нагадаємо, в Україні за останні два тижні зафіксували спалах гепатиту А у кількох областях. Причиною цього можуть бути низький імунітет, немиті руки, затоплення територій та осінньо-зимовий період, коли вірус гепатиту А особливо активний.