Как вакцинироваться от гепатита А в Украине — советы от главного санврача

Больная девушка в больнице. Фото: Суспільне Винница

В Украине зафиксировали вспышку гепатита А. Его просто можно подхватить от другого человека. Главный санитарный врач Украины рассказал о путях вакцинации вируса, а также дал советы как предотвратить болезнь.

Об этом в интервью сообщил Игорь Кузин.

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По словам Кузина, вакцина против гепатита А — это добровольная прививка. У человека, получившего полный курс вакцинации, сформируется пожизненный иммунитет. Он также добавил, что обязательным есть получение именно двух доз вакцин, как для детей, так и взрослых.

Пути вакцинации против гепатита А:

Обратиться в частное учреждение здравоохранения. В больницах почти всегда есть определенное количество вакцин и человек сразу может привиться. Приобрести вакцину в аптеке и вакцинироваться у своего семейного врача. Для транспортировки вакцины необходимо использовать сумку с холодовыми элементами. Вакцинация в экстренных случаях. Мобильные бригады прививают людей в очагах заболевания.

Советы как предотвратить болезнь

Санитарный врач отметил качество питьевой воды. Он советует использовать только кипяченую или купленную воду в бутылках. Кузин обращает внимание, что вирус передается также через продукты питания.

"Не рекомендуется использовать продукты или вообще пользоваться рынками, не имеющими для этого соответствующего оборудования или помещений. То есть стихийные или несанкционированные рынки находятся под запретом", — сказал Кузин.

Важна также правильная обработка рук. Руки нужно помыть с мылом и дезинфицировать. Если в семье или в близком окружении кто-то заболел, то следует ограничить общение с больным, а также разделить посуду, которой пользуются в быту и дезинфицировать ее. Овощи и фрукты тоже нужно обрабатывать кипятком, чтобы обезвредить вирусы и бактерии.

Напомним, в Украине за последние две недели зафиксирована вспышка гепатита А в нескольких областях. Причиной этого могут быть низкий иммунитет, немытые руки, затопление территорий и осенне-зимний период, когда вирус гепатита А особенно активен.